Ялтинские пляжи восстанавливают. Слухи о холерном вибрионе – только слухи

Купание в акватории городского округа Ялта по-прежнему запрещено, но ялтинские пляжи открыты к посещению (для солнечных и воздушных ванн). Межрегиональное управление Роспотребнадзора выдало соответствующие предписания о запрете купания в органы власти, в связи с чем на пляжах размещены информационные материалы и делаются объявления. Кроме того, лабораториями Роспотребнадзора проводится постоянный контроль морской воды и увеличено количество точек отбора на различные инфекции.

Как отметила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, купание в море сегодня не безопасно и для усиления контроля, лабораториями РПН увеличено количество точек отбора морской воды. По ее словам, к сожалению, ситуация такова, что есть риск осложнения кишечными инфекциями.

Есть и хорошая новость — результат ранее отобранных в регионе проб воды – отрицательный. Но запрет на купание в Ялте сохраняется.

Действительно в социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды. На сегодняшний день отобрано уже 38 проб. По тем, которые были отобраны ранее, 8 проб вышли с работы по срокам исполнения лабораторных исследований – они отрицательные. Никакого холерного вибриона в морской воде на сегодня нет, но вода грязная – купаться в ней нельзя, — заявила Пеньковская.

Она сообщила, что совместно с минздравом РК отработан вопрос о проведении дополнительной иммунизации от гепатита «А» и дизентерии граждан, занятых в пищевой промышленности, общепите, торговле и детских оздоровительных учреждениях.

По данным минкурортов Крыма, в городском округе Ялта на 4-х пляжах из 86-ти на данный момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы, как на наиболее сильно разрушенных после обильных дождей в регионе. Два пляжа не будут запущены по причине недобросовестности пользователей пляжей, договоры с которыми будут расторгнуты.

Остальные пляжи приведены в нормативное состояние и открыты для посещения, при этом мониторинг проводится в постоянном режиме. Пляжи республики в других курортных регионах работают в штатном режиме.