Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | Ялтинские власти дружно поздравили ялтинцев и гостей Южнобережья с зимними праздниками

crimeapress_news

Ялтинские власти дружно поздравили ялтинцев и гостей Южнобережья с зимними праздниками

Ялтинские власти дружно поздравили ялтинцев и гостей Южнобережья с зимними праздниками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:01 31.12.2019

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт и председатель горсовета, глава муниципального образования Константин Шимановский обнародовали совместное поздравление с Новым годом и Рождеством.

Дорогие ялтинцы, гости города!

Завершается 2019-й год, который для всех нас, безусловно, был насыщен знаковыми событиями. Прежде всего, потому, что за этот период южнобережный регион продолжил достойно развиваться, и сегодня становится всё более привлекательным и комфортным не только для жителей, но и для многочисленных гостей курорта.

Новый год и Рождество Христово – душевные  зимние праздники, которые объединяют людей всех возрастов. С детства мы испытываем к ним незабываемые чувства и эмоции, когда вокруг царит волшебная атмосфера, а наши сердца наполняются верой в счастье на весь грядущий год.

Пусть 2020 год будет наполнен яркими впечатлениями, интересными событиями, радостью и счастьем. Желаем вам семейного уюта, крепкого здоровья, благополучия, осуществления всего задуманного!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Ялтинские власти дружно поздравили ялтинцев и гостей Южнобережья с зимними праздниками

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.