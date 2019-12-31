Ялтинские власти дружно поздравили ялтинцев и гостей Южнобережья с зимними праздниками

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт и председатель горсовета, глава муниципального образования Константин Шимановский обнародовали совместное поздравление с Новым годом и Рождеством.

Дорогие ялтинцы, гости города!

Завершается 2019-й год, который для всех нас, безусловно, был насыщен знаковыми событиями. Прежде всего, потому, что за этот период южнобережный регион продолжил достойно развиваться, и сегодня становится всё более привлекательным и комфортным не только для жителей, но и для многочисленных гостей курорта.

Новый год и Рождество Христово – душевные зимние праздники, которые объединяют людей всех возрастов. С детства мы испытываем к ним незабываемые чувства и эмоции, когда вокруг царит волшебная атмосфера, а наши сердца наполняются верой в счастье на весь грядущий год.

Пусть 2020 год будет наполнен яркими впечатлениями, интересными событиями, радостью и счастьем. Желаем вам семейного уюта, крепкого здоровья, благополучия, осуществления всего задуманного!

С Новым годом и Рождеством Христовым!