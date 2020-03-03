Ялтинскому мясоперерабатывающему заводу помогут

Власти окажут содействие ялтинскому мясоперерабатывающему заводу. Прежде всего, речь идет о включении точек по реализации продукции в схему НТО. Об этом сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Прежде всего, нужно наладить сбыт производимых продуктов, а в схему размещения НТО будут внесены точки реализации продукции завода. Также необходимо оперативно наладить выездную торговлю, в том числе и в поселках, — отметил Иван Имгрунт.

По его словам, поручение оказать поддержку местным производителям дал Глава РК Сергей Аксёнов.

Кроме того, необходимо оказать содействие в привлечении инвестиций в мясоперерабатывающий завод и только тогда возможно говорить о серьезной модернизации производства. Пока же проводить любые улучшения приходится за собственные средства.

Сейчас ведется строительство больших холодильных камер, занимающих весь этаж здания. Первая камера будет предназначена для замороженного мяса, вторая – для охлажденного. И если говорить о «заморозке», то на производстве всегда будет в наличии сырье, а «охлажденка» даст ощутимое преимущество в качестве, — рассказал директор предприятия Денис Дадаев.

Он уточнил, что данный комплекс мер рассчитан, в том числе, и на увеличение оборота продукции.

Сейчас на заводе трудятся 60 человек и, в основном, производятся вареные, полукопченые и сыровяленые колбасные изделия, а также — деликатесы. Второе направление – рыбное производство, а в сезон начинает функционировать овощной цех, работа которого направлена на засолку и закваску овощей и изготовление аджики.

В зимние месяцы приходится сложно, а во время курортного сезона спрос на продукцию существенно возрастает. Практически в 4 раза, — отметил Денис Дадаев.

В начале своего существования ялтинский мясоперерабатывающий завод работал в три смены и каждая выпускала порядка 11,5 тонн продукции в сутки. Сейчас же стоит задача улучшить то, что удалось сохранить и сделать данный продукт своеобразным брендом Ялты.

Фото: пресс-служба администрации Ялты.