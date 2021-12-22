Ялту засыпало снегом. Завтра не будут работать школы и детские сады

В Ялте сегодня сильный снегопад. Коммунальщики с таким объемом снега не справились. Перекрыто движение транспорта со стороны Алушты далее до Ялты и на ЮБК.

Снегопад усиливается, засыпает верхние районы Ялты. Продолжаем расчистку – напомню, начали ее с 18.00 вчерашнего дня. Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая 7 снегоуборочных машин. Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза.

У нас заготовлено 700 тонн смеси, используем ее. В расчистке задействованы все имеющиеся силы. Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, «Горсвет» устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит «Крымавтодор», дорога на Ай-Петри закрыта. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты!

Но ситуация ухудшается, к вечеру снят ряд маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий – войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы. Все службы на посту, работу продолжаем. Держим связь через ЕДДС. В случае возникновения сложных ситуаций звоните по номеру 112, — почти крик души главы администрации Ялты Янины Павленко.