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Ялту засыпало снегом. Завтра не будут работать школы и детские сады
Фото: страница Я.Павленко в Facebook

Ялту засыпало снегом. Завтра не будут работать школы и детские сады

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 19:55 22.12.2021

В Ялте сегодня сильный снегопад. Коммунальщики с таким объемом снега не справились. Перекрыто движение транспорта со стороны Алушты далее до Ялты и на ЮБК.

Снегопад усиливается, засыпает верхние районы Ялты. Продолжаем расчистку – напомню, начали ее с 18.00 вчерашнего дня. Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая 7 снегоуборочных машин. Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза.

У нас заготовлено 700 тонн смеси, используем ее. В расчистке задействованы все имеющиеся силы. Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, «Горсвет» устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит «Крымавтодор», дорога на Ай-Петри закрыта. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты!

Но ситуация ухудшается, к вечеру снят ряд маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий – войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы. Все службы на посту, работу продолжаем. Держим связь через ЕДДС. В случае возникновения сложных ситуаций звоните по номеру 112, — почти крик души главы администрации Ялты Янины Павленко.

Городские власти приняли решение приостановить на один день учебу, занятия в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. 23 декабря дети останутся дома.

Еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей, — резюмировала Павленко.

Ялту засыпало снегом. Завтра не будут работать школы и детские сады

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