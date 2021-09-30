«Ямочный» ремонт дорог в Симферополе: где ведутся работы

В Симферополе продолжается «ямочный» ремонт дорог. Как уточнил директор МБУ «Город» Антон Гумен, в работах задействовано 27 сотрудников и 8 единиц специализированной техники. С 20 по 26 сентября на городских территориях выполнены следующие работы: ямочный ремонт дорог, демонтаж бетонных и металлоконструкций, нанесение дорожной разметки.

Ямочный ремонт пневмонабрызгом общей площадью порядка 90 квадратных метров выполнен на улицах Гайдара, Красноармейская, Севастопольская, Кирова, Данилова, на проспекте Победы, а также горячим асфальтом – на Лексина, Железнодорожной, Пролетарской, в переулке Сакский, — рассказал Антон Гумен.

Кроме того, сотрудники учреждения произвели фрезерование асфальта на участках дорог по улицам Железнодорожная и Маршала Жукова. Данная технология предполагает срезание верхнего слоя асфальта с целью подготовки поверхности дороги к последующей укладке нового покрытия. Фрезерованный асфальтовый материал в дальнейшем используется для засыпки ям. Данный вид работ на прошлой неделе выполнили в переулке Спартака.

Антон Гумен напомнил, что с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов регулярно проводятся профилактические работы по устранению бетонных, металлических и прочих элементов, препятствующих движению. Соответствующие виды работ проведены на улицах Калинина, Железнодорожная, Киевская, Маршала Жукова, Генерала Попова.

Фото: администрация Симферополя.