Ямочный ремонт улично-дорожной сети Симферополя. Все идет по плану

Сотрудники МБУ «Город» в плановом режиме проводят мероприятия по текущему ремонту улично-дорожной сети Симферополя. Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен. По его информации, деятельность по содержанию территорий города осуществляется систематически:

Сотрудники выполняют комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов элементов обустройства объектов улично-дорожной и пешеходной сети и поддержанию их эстетичного вида. На прошедшей неделе в столице был выполнен широкий перечень таких работ, как ямочный ремонт горячим асфальтом и пневмонабрызгом, монтаж бортовых камней и многое другое.

Ямочный ремонт дороги горячим асфальтом сотрудники учреждения осуществили на улице Иртышской, а на улицах Селим-Герай, Севастопольская, Дружбы засыпали ямы фрезерованным асфальтовым материалом. Бригады учреждения также выполнили работы на улицах Титова, Гавена, Глинки, Механизаторов, Москалева, Туристов, Мальченко, Дачная, в переулке Комсомольский и проспекте Кирова, где устранили повреждения дорог пневмонабрызгом. На последнем сотрудники «Города» также произвели монтаж бортового камня.

В период с 8 по 14 ноября рабочие продолжали работы по нанесению и обновлению дорожной разметки. Так, на улицах Вишневая, Луговая, Бахчисарайская, Парковая произвели нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход», а на улице Толстого – 1.18.2, 1.18.3 «Стрелка», – рассказал директор предприятия.

В среднем в течение недели при выполнении перечисленных работ ежедневно привлекалось 27 рабочих учреждения и 9 единиц специализированной техники.

Фото: администрация Симферополя.