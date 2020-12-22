Янина Павленко назвала приоритеты своей работы на посту главы администрации Ялты

Диалог с общественностью и взаимодействие с депутатами.

Как мы уже сообщали, сегодня горсовет Ялты согласовали назначение Янины Павленко на пост главы администрации. Обращаясь к собравшимся, Янина Павленко поблагодарила Главу Республики Крым Сергея Аксёнова за предложение принять участие в конкурсе, а депутатский корпус — за оказанное доверие.

Это было непростое решение, но я искренне благодарна всем за доверие и поддержку. За этот месяц я поняла, насколько это интересная работа, и как она важна для всех жителей и гостей Ялты. К сожалению, есть ряд проблемных моментов, которые не позволяют мгновенно сделать жизнь ялтинцев в полной мере комфортной и превратить наш город в настоящую курортную столицу России. Но самое главное, что у меня есть четкое понимание целей и задач, и путей их достижения, — сказала новоназначенная глава администрации.

По ее словам, все начинания «в одиночку» обречены. Добиться результата без команды честных и профессиональных людей — невозможно.

Именно в этом сейчас и состоит моя главная задача: сформировать команду единомышленников, выстроить взаимодействие с депутатским корпусом и организовать прямой диалог с общественностью, которые и являются главными заказчиками моего труда. Имея такую замечательную поддержку со стороны депутатов и вотум доверия со стороны ялтинцев, я постараюсь сделать все возможное, чтобы наш город не на словах, а на деле стал настоящим городом счастья, – заявила Янина Павленко.

В свою очередь, свершившееся кадровое назначение в Ялте прокомментировал и Глава РК Сергей Аксёнов.

Депутаты Ялтинского городского совета единогласно поддержали кандидатуру Янины Петровны Павленко на должность главы администрации Ялты. Поздравляю Янину Петровну с избранием на этот ответственный пост. Впереди у нее большой объем работы, много сложных и масштабных задач. Надеюсь, она справится и оправдает доверие ялтинцев, — отметил Глава Крыма.