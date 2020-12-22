Главой администрации Ялты избрана Янина Павленко

Ялтинский городской совет де-юре закрепил итоги кадрового конкурса на замещение должности главы администрации «столицы ЮБК». 27 из 28 депутатов поддержали кандидатуру Янины Павленко, до этого де-факто возглавлявшей (с приставкой ИО) администрацию Ялты. За второго финалиста кадрового конкурса – Михаила Воронова – проголосовали 2 депутата. Говорили о Павленко сегодня все больше в превосходных степенях. Отмечается, что ялтинцы возлагают на нового руководителя большие надежды.

За столь короткий период работы она глубоко вникла во многие проблемы горожан. она показывает ежедневно своё соответствие занимаемой должности, а главное – имеет чёткий план действий, – отметила в своём выступлении председатель конкурсной комиссии, вице-премьер РК Анна Анюхина.

Напомним, ранее кандидатуру Павленко поддержал Глава Крыма Сергей Аксёнов.