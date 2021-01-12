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Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:05 12.01.2021

Очередное начинание севастопольского «Добровольца» на стадии… всхода семян. Мы уже сообщали о старте проекта «Добрая ферма» (подборка — ЗДЕСЬ). По словам лидера Общественного Движения «Доброволец», депутата Совета Балаклавского МО Дмитрия Голикова, основная цель этого направления – обеспечение севастопольцев экологически чистыми, натуральными овощами, здоровыми продуктами. Для этого были возведены теплицы, протянуты коммуникации. Ну а в январе стартовала посадка семян (пока на рассаду).

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

И во время праздников, продолжаем свой путь к настоящим экопродуктам на наших столах! Высаживаем семена помидоров на рассаду… Затем начнем выращивать огурцы, перец. Пока это, дальше посмотрим, — рассказал Дмитрий Голиков.

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Он не исключает, что в открытый грунт здесь же, на «Доброй ферме» будут высаживать и картошку. Но это уже заботы начала марта. А пока саженцы томатов радуют. Всхожесть – свыше 90%.

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Это только кажется: посадил, пересадил, полил и порядок – собирай урожай. Тепличное хозяйство – хлопотное. Необходимо следить за каждым саженцем, поддерживать необходимый температурный и световой режим, влажность, контролировать состояние почвы. Забот – на каждый день через край, но «Добрая ферма» севастопольского «Добровольца» упорно идет по пути к первому урожаю.

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Январские заботы и радости «Доброй фермы» севастопольского «Добровольца»

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