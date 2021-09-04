Эх, внучка-внучка, ну зачем тебе дедушкина пенсионная банковская карта? Случай в Симферополе

В Симферополе в полицию поступило заявление от 79-летнего пенсионера о том, что неустановленное лицо с его банковского счета похитило денежные средства в размере около 5 тыс. рублей. При этом банковскую карту заявитель никому не передавал и не терял.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 26-летняя местная жительница — внучка потерпевшего. Оказалось, что предприимчивая девушка расплачивалась в магазинах с помощью своего мобильного телефона, предварительно привязав его к пенсионной банковской карте своего дедушки, без его ведома.

Следователем отдела полиции №2 «Киевский» и УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, — рассказали в МВД по РК.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.