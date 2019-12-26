Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачёв» отразил «атаку дронов»

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой алгоритмов действий по обнаружению и отражению ударов низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

По замыслу учения, в ходе выполнения задач по предназначению в одном из полигонов боевой подготовки Чёрного моря, расчёты ПВО «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как беспилотный летательный аппарат (БпЛА). По команде средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению. После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля, — говорится в сообщении.

Роль воздушного противника выполняли подразделения БпЛА из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове. Учения по отражению «атаки дронов» условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями ЧФ во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.