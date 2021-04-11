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Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по борьбе за живучесть
Фото: пресс-служба ЮВО

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по борьбе за живучесть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:29 11.04.2021

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» из состава отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота провёл учение по борьбе за живучесть в пункте базирования. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Перед выходом в море личный состав провёл учение по борьбе за живучесть в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на подводной лодке в одном из отсеков произошло условное возгорание. В ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом, — говорится в сообщении.

После завершения тренировки экипаж подводной лодки «Великий Новгород» продолжил выполнение поставленных задач в соответствии с планом контрольной проверки.

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по борьбе за живучесть

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