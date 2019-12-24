Экипаж сейнера «Норд» все-таки получит судно, но не новое, но в 2020 году

В январе 2020 года экипаж сейнера «Норд», захваченного Украиной в 2018 году, все-таки получит судно взамен «погибшему на Украине».
Решение по конкретному судну, как мне доложил министр промышленности принято. Там имели место споры с собственником. С моей стороны было принято решение о выделении средств, переговоры по приобретению судна закончены. В январе судно будет у команды, — заявил сегодня на пресс-конференции Сергей Аксёнов.
Ранее были предприняты три попытки закупить новое судно для экипажа сейнера «Норд», однако ни разу этого не удалось. Руководство рыбколхоза им. 1 мая заявляло, что готово объявить сбор средств на покупку сейнера («Норд» был единственным судном на предприятии).
Наш «проект выживания» – выкуп старого судна «Гриф», находящегося в собственности у республики. Недавно состоялась встреча, на которой были даны все указания для отчуждения судна из собственности РК и дальнейшей продажи его нашему предприятию, — сообщил изданию руководитель рыбколхоза Сергей Лесков.
«Гриф» датируется 1983 годом выпуска, в течение последних пяти лет судно не эксплуатируется.
В бытность Украины это судно было передано военному подразделению и работало на военном полигоне. С него снято все рыболовно-промысловое оборудование, рефрижераторное. Но есть инвестор, который готов совместно с нами его восстановить, — рассказал Лесков.
По его словам, сейнер надеются выкупить не более чем за миллион рублей.
Визуально оценить во сколько обойдутся работы по корпусу невозможно. Но как показывает практика, в лучшем варианте это до 15 миллионов рублей. Установка всего необходимого оборудования – не менее 10 миллионов рублей. Итого 25-30 миллионов рублей, — подчеркнул судовладелец.