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Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» занят поиском техники времён Великой Отечественной войны в море
Фото: пресс-служба ЮВО

Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» занят поиском техники времён Великой Отечественной войны в море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 9:18 22.02.2020

Экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота вышел в море для продолжения поисковых работ по обнаружению и подъёму с морского дна военной техники времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту поиска и занял район, назначенный для обследования морского дна в акватории Чёрного моря.

Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты и обследуется водолазными специалистами, после чего решение о подъёме военной техники или её фрагментов принимается специальной комиссией.

Мониторинговые работы на больших глубинах осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна, — говорится в сообщении.

Ранее экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» занят поиском техники времён Великой Отечественной войны в море

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