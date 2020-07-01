Экипажи боевых вертолетов ЮВО уничтожили самолеты условного противника на аэродроме

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим боевой порядок самолетов на стоянках базирования аэродрома условного противника.

Во время вылетов летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника. При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около тысячи снарядов к авиационной пушке, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности. В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.