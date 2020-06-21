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Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы
Фото: пресс-служба ЮВО

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 18:57 21.06.2020

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота «Саратов», «Новочеркасск» и «Азов» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в районе морского десантного полигона Опук экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки противника.

Затем в ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины, — говорится в сообщении.

Помимо выполнения артиллерийских стрельб моряки отработали действия при угрозе применения условным противником противокорабельного оружия.

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы

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