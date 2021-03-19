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Экипажи бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота уничтожили корабли условного противника
Фото: пресс-служба ЮВО

Экипажи бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота уничтожили корабли условного противника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:10 19.03.2021

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе первого этапа учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» из состава морской авиации ЧФ провели разведку в заданном районе Чёрного моря и обнаружили отряд кораблей условного противника. Полученные от БпЛА данные были переданы дежурной паре бомбардировщиков Су-24М для применения бомбового оружия по морским целям. Экипажи Су-24М выполнили учебно-боевые упражнения по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве условных целей было задействовано два морских корабельных щита-мишени.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в морском полигоне в акватории Черного моря.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота уничтожили корабли условного противника

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