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Экипажи морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты в небе над Крымом
Фото: пресс-служба ЮВО

Экипажи морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты в небе над Крымом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 14:33 07.12.2020

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты с выполнением учебных заданий по нанесению ракетных и бомбовых ударов.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округаВ рамках тренировочных полётов лётчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника.

Для уничтожения «противника» в море и на суше лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с нанесением условных бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт. Также в ходе тренировки экипаж Су-24МР выполнил задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению целей, — говорится в сообщении.

Учебные задачи выполняли четыре Су-30СМ и 2 Су-24М из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ.

Экипажи морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты в небе над Крымом

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