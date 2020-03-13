Эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в Севастополе. С 19 марта по 7 апреля

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проходит в виде соревнований между районами и городами полуострова Крым. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами.
Основная задача акции — привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, — отмечают организаторы.
Как подготовиться к сдаче макулатуры?
Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п.
Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более 1м3. (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична — малый вес при большом объёме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.)
Можно сдавать архивы организаций – гарантируется конфиденциальная утилизация.
Макулатуру необходимо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.
К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (массой более 300 кг в одном месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Акция проводится при поддержке Краудфандингпроекта «Подари Дерево»
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции
По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные — денежными премиями. В случае, если общий результат города будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы.
Финалисты смогут сами выбрать призы:
1 место:
• Аллея из хвойных пород деревьев или • Телескоп – для знакомства со звёздным небом
2 место:
• Аллея из лиственных пород деревьев или • Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница)
3 место:
• Аллея из плодовых деревьев или • Цифровой микроскоп – для изучения окружающего мира
Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги, таким образом каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.