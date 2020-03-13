Эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в Севастополе. С 19 марта по 7 апреля

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проходит в виде соревнований между районами и городами полуострова Крым. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами.

Основная задача акции — привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, — отмечают организаторы.

Как подготовиться к сдаче макулатуры?

Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п.

Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более 1м3. (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична — малый вес при большом объёме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.)

Можно сдавать архивы организаций – гарантируется конфиденциальная утилизация.

Макулатуру необходимо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (массой более 300 кг в одном месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com .

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция проводится при поддержке Краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф Оргкомитет акции: +7 (905) 061-76-33, е-mail акции: 82@sdai-bumagu.com.

По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф , вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные — денежными премиями. В случае, если общий результат города будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы.

Финалисты смогут сами выбрать призы:

1 место:

• Аллея из хвойных пород деревьев или • Телескоп – для знакомства со звёздным небом

2 место:

• Аллея из лиственных пород деревьев или • Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница)

3 место:

• Аллея из плодовых деревьев или • Цифровой микроскоп – для изучения окружающего мира

Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги, таким образом каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.