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Экологи обследовали акваторию реки Биюк-Карасу в районе Белогорска. Кто «гадит» в реку?
Фото: минприроды РК

Экологи обследовали акваторию реки Биюк-Карасу в районе Белогорска. Кто «гадит» в реку?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 20:35 28.02.2020

Госинспекторами минприроды Крыма, совместно с администрацией Белогорска, проведено рейдовое обследование акватории реки Биюк-Карасу а также прилегающих земельных участков, расположенных в её водоохранной зоне.

В ходе рейдового обследования были выявлены 2 частных домовладения, с территории которых в акваторию реки Биюк-Карасу выведены системы водоотведения сточных вод (пять труб диаметром от 50 до 200 мм). На момент проведения рейдового осмотра с вышеуказанных систем водоотведения, сброс не осуществлялся.

В то же время, вышеуказанные факты вывода систем водоотведения сточных вод в русло реки Биюк-Карасу, могут свидетельствовать о возможном нарушении Водного кодекса Российской Федерации, — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.

По данным фактам, в отношении неустановленных лиц, в настоящее время проводится административное расследование, в рамках которого запланировано проведение отбора проб поверхностных вод из реки Биюк-Карасу с целью определения возможного превышения содержания предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Администрацией Белогорска приняты меры по тампонированию вышеуказанных систем водоотведения (пять труб диаметром от 50 до 200 мм). Уточняется, что также будут приняты меры административного реагирования в отношении собственников вышеуказанных домовладений.

Экологи обследовали акваторию реки Биюк-Карасу в районе Белогорска. Кто «гадит» в реку?

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