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Экологи выявили сброс сточных вод в озеро Чокрак на территории городского округа Саки

Экологи выявили сброс сточных вод в озеро Чокрак на территории городского округа Саки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 14.09.2020

На территории городского округа Саки в ходе участия в проверке, проводимой Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой, государственными инспекторами министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым установлен факт сброса сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием сточных вод в озеро Чокрак. Об этом сообщил глава минприроды РК Геннадий Нараев. В частности, по материалам проверки вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного круга лиц по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

В ходе проведения административного расследования были установлены причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, а именно отсутствие организации, являющейся балансодержателем и осуществляющей обслуживание ливнево-дренажной системы, расположенной в районе обследуемого земельного участка, а также, ул. Колхозная, ул. Строительная, Евпаторийское шоссе г.Саки, — сообщил министр.

В адрес администрации города  Саки было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В настоящее время источник несанкционированного сброса сточных вод на Земельном участке – затампонирован, администрацией г.  Саки ведется работа по инвентаризации сетей, — отметили в минприроды РК.

Экологи выявили сброс сточных вод в озеро Чокрак на территории городского округа Саки

Фото: минприроды РК.

Экологи выявили сброс сточных вод в озеро Чокрак на территории городского округа Саки

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