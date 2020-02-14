Экс-директор севастопольского ЦКБ «Черноморец» осуждён за госизмену

Экс-директор севастопольского центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Черноморец», 72-летний Виктор Прозоров приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Санкт-Петербургский городской суд признал его виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ).

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 000 рублей, – сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В соответствии с УПК РФ дело слушалось коллегией из трёх судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Прозоров был арестован в 2018 году. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

72-летний Виктор Прозоров ранее работал директором и главным конструктором в севастопольском центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Черноморец». В 90-е годы бюро обслуживало военно-морские силы Украины. После распада СССР у Прозорова появилось украинское гражданство. В бюро работа главного конструктора была связана с гособоронзаказами: он занимался переоборудованием кораблей и общался с иностранными заказчиками. После воссоединения Крыма с Россией «Черноморец» перешел в российское ведение, а Виктор Прозоров получил российское гражданство.

Когда Прозоров работал в ЦКБ, бюро проектировало платформу для транспортировки судов на воздушной подушке «Зубр». Эта разработка стала поводом для другого уголовного дела по аналогичной статье. Его фигурантом стал бывший сотрудник санкт-петербургского центрального научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения военно-морского флота Владислав Никольский. В декабре 2015 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд установил, что Владислав Никольский передал данные о «Зубре» украинской стороне.

По материалам «Новый Севастополь», «КоммерсантЪ», РИА Новости.