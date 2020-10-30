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Экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов приговорен к почти 4 годам колонии-поселения
Скриншот видео из зала суда

Экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов приговорен к почти 4 годам колонии-поселения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 30.10.2020

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по делу экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий по двум эпизодам. Приговор вынесен отдельно по каждому эпизоду.

Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на 3 года 8 месяцев и лишение права замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении. Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена в силе до вступления приговора в законную силу, — рассказала пресс-секретарь суда Оксана Тарасенко.

Напомним, Андрей Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. С учетом того, что один день заключения в СИЗО приравнивается к двум в колонии, можно предположить, что уже в мае следующего года он должен выйти на свободу. Однако, скорее всего, защита экс-главы администрации Евпатории обжалует приговор. Сам Филонов не раз заявлял, что невиновен и не согласен с предъявленными обвинениями.

Экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов приговорен к почти 4 годам колонии-поселения

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