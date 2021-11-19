Экскурсии в Сочи – зимой еще интереснее

Несмотря на коронавирусные ограничения курорты Краснодарского края этой зимой рассчитывают принять до 2 миллионов туристов. Только Сочи и только на Новый год ожидает порядка четверти миллиона гостей. Чем же привлекает такой зимний отдых? Эксперты сферы отдыха перечисляют эти достоинства: развитая инфраструктура, мягкий климат (в Сочи зимой и у моря комфортно), горнолыжный курорт, разумные цены в отелях и объектах размещения, сервис, возможность не только отдохнуть и оздоровиться, но и узнать что-то новое, интересное. Экскурсии в Сочи подарят свежие впечатления и приоткроют завесу интересных историй и даже тайн этого курортного региона России.

Что же это за экскурсии? Как попасть на эти маршруты? Переходим по ссылке, указанной выше, и попадаем на портал, где предлагаются свыше трех сотен экскурсий. Не теряя времени, определяемся с фильтрами поиска и отбора:

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Последний фильтр заставляет задуматься, как с пользой провести время в Сочи. Предложений – множество:

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