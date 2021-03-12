Эксперт: индивидуализация ОСАГО только набирает обороты

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают снижение стоимости ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в 25 регионах, где живут более 45% отечественных автовладельцев. В целом же по России стоимость полисов не изменилась, составив 5 440 рублей. Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов рассказал почему же стоимость ОСАГО снизилась практически для каждого второго автомобилиста, купившего полис в первые два месяца 2021 года, а слухи о росте средней премии, периодически всплывающие в информационном пространстве, безосновательны и пусты:

Благодаря индивидуализации тарифов в рамках поправок к закону об ОСАГО, вступивших в силу 24 августа 2020 года, страховщики наконец обрели возможность определять индивидуальную стоимость полисов для каждого страхователя в зависимости от специальных тарифных факторов. Так, на рынке обязательной автогражданки наконец появилась конкуренция за клиентов. Естественно – самые интересные клиенты – безубыточные страхователи, коими является большинство российских водителей.

Почему в итоге получается, что цена средней корзины запчастей выросла на 23%, выплаты страхователям при урегулировании убытков также растут, а вот размер средней премии по ОСАГО остается неизменным или даже снижается? У автомобилистов есть возможность сравнивать и выбирать самые интересные индивидуальные предложения от различных компаний, которые борются за их внимание. Например, я ежегодно страховался в компании А, но вдруг в марте они мне предложат ОСАГО по слишком высокой цене? Тогда я зайду в маркетплейс или пройдусь по сайтам других страховщиков, чтобы сравнить предложения на рынке и выбрать наиболее подходящее у компании Д. Поступая таким образом, все большее количество автомобилистов находят ОСАГО с меньшим размером страховой премии, чем при покупке истекающего полиса.

Рыночные механизмы в секторе обязательного автострахования будут набирать мощности, что ещё больше усилит конкуренцию за потребителей. Компании уже предлагают страхователям не только полисы по максимально выгодным ценам, но и дополнительные услуги для повышения лояльности. Например, я покупаю ОСАГО с дополнительными услугами и могу рассчитывать на помощь страхового комиссара и вызов эвакуатора за счет страховщика, при возникновении ДТП.

Однако сегодня рано оценивать влияние реформы на стоимость полисов. Половина автомобилистов еще не успела обновить страховку, не говоря уже от том, что компаниям также нужно время на перестройку. Максимально корректную статистику мы получим по итогу 2021, а то и 2022 года. Тем не менее люди видят, что после вступления в силу правок к закону об ОСАГО и индивидуализации тарифов, обязательная автогражданка стала лучше и дешевле.

В декабре 2020 года исследовательский холдинг «Ромир» проводил масштабное социологическое исследование «Изучение влияния реформы ОСАГО на автовладельцев». Согласно его данным больше половины респондентов успели заметить снижение стоимости полиса и 2/3 опрошенных ожидают это в будущем. Подавляющее большинство водителей (70%) оценивают стоимость приобретенного ими действующего полиса ОСАГО, как соответствующую ожиданиям.

Стоит отметить, что обязательная автогражданка уже лет пять как не приводит водителей в ужас, являвшийся их постоянным спутником на старте работы системы. ОСАГО перестали воспринимать негативно, как навязанный продукт. Например, ежегодные совокупные траты среднестатистического владельца легкового автомобиля на полис, бензин, ремонт, штрафы и прочие сопутствующие, немногим превышают 100 тысяч рублей. Соответственно в общей доле расходов ОСАГО занимает лишь 5-6%. Взамен водитель получает защиту в случае попадания в ДТП. У подавляющего большинства страхователей нет никаких претензий к размерам страховых выплат или качеству ремонта при натуральном возмещении убытков. Соответственно, полисы обязательной автогражданки являются доступным страховым продуктом.

Чтобы сделать ОСАГО еще лучше, я бы посоветовал страховщикам отказаться от услуг посредников, которые получают за свою деятельность существенную комиссию. Вместо этого, компании могли бы делать скидки водителям, приобретающим у них полисы самостоятельно через официальные сайты или маркетплейсы, тем самым привлекая больше клиентов, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

