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иллюстрация: открытые источники

Эксперт: ипотека под 6,5% показывает свою эффективность

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:52 06.07.2020

Льготная ипотека показывает свою эффективность, — цитирует «Российская газета» вице-премьера. — Мы ведем постоянный мониторинг работы данной программы. Она стала хорошим инструментом для поддержки спроса на рынке. Банки уже получили почти 260 000 заявок и выдали более 63 тысяч кредитов.

Марат Хуснуллин также привел цифры: российские банки уже выдали ипотечные кредиты на 158,8 млрд рублей.

Напомним, программа ипотеки по ставке 6,5%, запущенная по поручению Владимира Путина, будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн руб. в других регионах страны.

О том, как ипотека под 6,5% работает в Севастополе и в Крыму — здесь.

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Эксперт: ипотека под 6,5% показывает свою эффективность

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