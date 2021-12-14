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Эксперт КФУ: резкого подорожания продуктов к Новому году не ожидается
фото: © Анастасия Назаренко / Пресс-служба КФУ

Эксперт КФУ: резкого подорожания продуктов к Новому году не ожидается

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:06 14.12.2021

О том, что резкого роста цен на продукты питания до Нового года не предполагается, сообщил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

К Новому году у нас не будет резкого подорожания продуктов. За исключением традиционных сезонных товаров, которые и так повышаются в цене. К примеру, такие новогодние продукты, как яйца. Само сезонное подорожание достигает 5-6%, – цитирует пресс-служба вуза Виктора Реутова.

По словам специалиста, рост цен коснётся также «борщевого набора» и продуктов для оливье. Это связано с тем, что по итогам года продуктовая инфляция значительно превысит среднюю российскую. Основная причина – общемировая тенденция роста стоимости продуктов.

Индекс цен в мире на продовольственные товары сейчас самый высокий за последние 40 лет. Россия подвержена общемировым тенденциям, поэтому, если в мире подорожает подсолнечное масло, то это обязательно скажется и на российском внутреннем рынке, – отмечает экономист.

Напомним, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что международные цены на продукты поднялись до нового пикового значения.

Эксперт КФУ: резкого подорожания продуктов к Новому году не ожидается

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