Эксперт: опасения о росте стоимости ОСАГО не превратились в реальность

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди российских регионов по снижению стоимости ОСАГО в 1 квартале 2021 года по сравнению с прошлым аналогичным периодом. По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) средняя премия для московских водителей-физлиц составила 7 855 рублей (-5%), а для петербуржцев уменьшилась до 7 359 рублей (-1,1%).

По России средняя цена ОСАГО осталась практически на уровне 2020 года, составив 5 474 рубля. Чем же вызваны дезориентирующие сообщения о росте стоимости ОСАГО в информационном поле?

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» на базе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Петр Шкуматов считает необоснованными разговоры о подорожании ОСАГО, когда официальная статистика говорит об обратном, а стоимость ОСАГО находится в приемлемом ценовом диапазоне для большинства автомобилистов. Например, согласно мониторингу реформы ОСАГО от ОНФ , сразу 88% водителей отмечают доступность ОСАГО. Результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» показали, что стоимость ОСАГО при покупке соответствует ожиданиям 70% страхователей.

Стоимость ОСАГО очень зависима от средней суммы ущерба и, соответственно от ситуации на автомобильном рынке, например, стоимости автозапчастей. Автомобили за 2020 год в среднем подорожали на 15-20%, примерно на столько же увеличилась стоимость запасных частей. Поскольку сумма возмещения рассчитывается исходя из стоимости автозапчастей на момент возмещения, расходы страховщиков на выплаты растут. Но, удивительным образом, стоимость ОСАГО находится в том же диапазоне, что в прошлом году. Из-за какого явного подорожания полисов беспокоятся некоторые представители СМИ – мне совершенно непонятно. Если уж говорить о том, на какой процент ОСАГО подорожало, то относительно роста цен на автомобили и запчасти полисы стали дешевле, а не дороже, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

О стабильной стоимости ОСАГО говорят не только в РСА, по информации которых средняя цена полисов в 2020 году составила 5 497 рублей, оставшись на уровне 2019 года, но и Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ). Согласно обзору регулятора, средняя страховая премия по итогам 2020 года составила 5,5 тысяч рублей, незначительно превысив показатель 2019 года.

Как страховщикам удается держать стабильной цену ОСАГО? По мнению Петра Шкуматова, дело в борьбе за страхователей, которая развернулась на рынке обязательной автогражданки. Страховые компании начали предлагать безубыточным клиентам страховку по максимально приемлемым ценам. К слову, для самого Петра, ОСАГО стало дешевле почти на тысячу рублей или 15%. Он является добросовестным страхователем и попадал в аварию по своей вине лишь единожды.

Что касается заявлений некоторых журналистов про каско сопоставимое по цене с ОСАГО, то важно помнить о вариативности опций при покупке полисов данного вида имущественного страхования. Понять, что конкретно включено в тот или иной полис каско, можно лишь читая каждый конкретный договор страхования. Однако многие журналисты метут все под одну гребенку и реагируют на слово каско, не вникая в условия страхования. Например, каско может покрывать лишь случаи угона или тотальный урон – страховка урезанная и намного дешевле полного комплекта. Также уменьшить стоимость каско можно за счет франшизы. Если же и сравнивать стоимость двух априори разных видов страхования, имущественного и ответственности, то корректно говорить о разнице в цене с классическим полным комплектом каско, поскольку ОСАГО – монолитный продукт, — поясняет эксперт.