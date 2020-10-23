Эксперт: отмена договора цессии при ДТП оздоровит рынок ОСАГО

В России, отмечают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», могут запретить передачу возмещения ущерба в ДТП. Соответствующую поправку планируют внести в Гражданский кодекс депутаты Госдумы от «Единой России». Схемой с переуступкой прав потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, компенсацию морального вреда, получение штрафов и иных выплат, часто пользуются мошенники в сфере ОСАГО.

Инициатива депутатов как раз связана с многочисленными жалобами жителей Кубани, пострадавших от действий недобросовестных «автоюристов». Тема мошенничества в обязательной автогражданке актуальна в Краснодарском крае не первый год. Ещё совсем недавно регион числился в «красной» зоне рейтинга недобросовестных действий на рынке ОСАГО по субъектам РФ.

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов уверен, что принятие поправок в Гражданский кодекс поспособствует оздоровлению ситуации на рынке ОСАГО в целом:

Сегодня от мошенников, паразитирующих в сфере обязательного автострахования, страдают как водители, так и страховые компании. Чаще всего ситуация складывается следующим образом: на место аварии подъезжает некий человек, представляющийся автоюристом и предлагающий утрясти все проблемы водителя. Далее «жертве» предлагают подписать некие документы, даже не предложив их прочитать. Надо признать, что люди в принципе и не пытаются разобраться в ситуации или хотя бы бумагах, а просто ставят подписи в указанных местах и наличкой получают якобы «справедливую» стоимость ущерба.

После оказывается, что вместо условных 50 тысяч, врученных «автоюристом» потерпевшему, мошенник зарабатывает в суде 180 тысяч. Водитель об этом не знает, пока к нему не обращаются сотрудники налоговой службы, требуя выплатить НДФЛ в размере 13% с этих 180 тысяч. А водитель-то их не то что в глаза не видел, а даже сценарий подобный не допускал. Вот тут-то резко и меняется отношение горе-автолюбителя к проблеме. Он готов решать проблемы, только бы не платить лишнего. Но, чаще всего, переигрывать ситуацию уже поздно, потому что все соответствующие документы, позволившие мошеннику без сучка и задоринки провернуть схему, уже давным-давно подписаны. С этой точки зрения запрет на уступку прав требования – вполне может решить проблему или хотя бы усложнить жизнь мошенникам.

Однако здесь есть нюанс – уступка прав требования – это базовый механизм, который работает не только в отношении ОСАГО, но и в отношении огромного числа других ситуаций. Соответственно, если вообще запретить уступку прав по «Закону о защите прав потребителей», то может так получиться, что многие кейсы, которые сейчас успешно функционируют, пусть столь незамысловатым образом, и, конечно, которые обогащают юристов, просто перестанут работать. То есть, на деле этот запрет может ухудшить положение потребителей в других областях.

Я полагаю, что было бы правильно убрать из закона «О защите прав потребителей» возможность уступки прав по вреду жизни и здоровью. Будет абсолютно логично, если весь ущерб по вреду жизни и здоровью потерпевший должен будет получать сам. А что касается морального вреда, штрафов и иных выплат, то я бы сделал оговорку, что поправки должны касаться только ситуаций, связанных со страховым полисом ОСАГО.

С другой стороны, нужно ли ограничиваться конкретной областью автострахования? Если ограничивать ОСАГО, почему не сделать также с каско? Там ведь тоже есть мошенничество. Возможно, следует находить какие-то более универсальные решения и правильно будет ограничить все автострахование. Но однозначно, возможность переуступки прав по вреду жизни и здоровью должна быть исключена из «Закона о защите прав потребителя» в отношении обязательной автогражданки. Это очевидно.

Что касается самого мошенничества по ОСАГО, думаю, постепенно оно нивелируется в любом случае, в том числе, и по другим причинам. Сейчас многие страховые компании начали, скажем так, конкурировать с «недобросовестными» автоюристами, переходя на быстрые, можно сказать, мгновенные, механизмы урегулирования убытков.

Возможность оформлять ДТП с помощью мобильного приложения и так же оперативно получать направление на ремонт – идеальный вариант для страхователя. Если все про все будет занимать минут 30, то это заведомо быстрее, нежели чем скорость реагирования тех же самых мошенников. Также важна работа страховых компаний со своими клиентами. Людей нужно просвещать. Мне кажется, что для борьбы с деятельностью недобросовестных «автоюристов» подобный симбиоз – это идеальный вариант. Ведь пользуясь желанием водителей нивелировать стресс и избежать проблем, мошенники также пользуются правовой безграмотностью граждан. Чтобы эта схема ушла, уже в принципе достаточно, чтобы автолюбители были посвящены в основные тонкости вопроса, а схема урегулирования убытков была максимально простой и быстрой: без бюрократии, без оформления бумажек. Я очень поддерживаю законопроект о переводе в электронный формат урегулирования убытков по ОСАГО, который в октябре будет рассмотрен Госдумой. Законодательные изменения в этой части помогут разобраться с проблемой мошенничества.

Сами страховые компании заинтересованы в борьбе с мошенниками. Думаю, в ближайшие пару лет процесс цифровизации, а значит и урегулирования онлайн, будет набирать обороты. Тогда у водителей даже не возникнет желания пользоваться услугами каких-то людей со стороны, т.к. это будет более проблемно и долго, чем сделать все самим. А возможность получить направление на ремонт в действительно хороший автосервис от страховой уже буквально через 10-30 минут после аварии, будет дополнительным стимулом к самостоятельному решению проблемы, без странных людей с непонятными договорами и туманными последствиями. Поэтому, основной упор надо делать все же на цифровизацию ОСАГО и использование современных технологий на благо всех участников рынка.