Эксперт: «Помощник ОСАГО» важно модернизировать для максимального охвата страхователей

Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО» по всей стране, говорят эксперты, – исключительно положительная новость.

Этот способ оформления ДТП является современным и быстрым. Как правило, люди, которые уже имели опыт оформления чего-либо онлайн, прибегают к этой возможности сделать свою жизнь удобнее и дальше, — говорит координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов.



Конечно, использование мобильного приложения «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП заведомо подходит большинству людей. С его помощью можно избежать большей части сложностей, которые возникают при оформлении аварии. Однако «Помощник ОСАГО» не является панацеей для действий в некоторых ситуациях в силу ряда нюансов. В частности, ситуация может развиваться следующим образом:

Среднестатистической водитель попадает в ДТП довольно редко, а именно раз в 15 лет. Конечно, кто-то может становиться участником аварии еще реже, а для кого-то это обычное дело. Но, зачастую люди не готовятся к этой ситуации намеренно заранее. Большинство предпочитают постоянно держать на мобильных телефонах лишь те приложения, которые для них актуальны сейчас или в обозримой перспективе. А значит, у человека может не оказаться в телефоне «Помощника ОСАГО». Чаще всего приложение скачивают, уже попав аварию, находясь в панике и совершенно не понимая, что делать, ведь это всегда неожиданная и максимально стрессовая ситуация. Присутствует страх совершить ошибку при внесении данных, ведь водители не проходят заранее инструктаж по оформлению ДТП через «Помощник ОСАГО». Положительным страхователям такой инструктаж вроде даже не нужен.

У одного или обоих участников ДТП может попросту не оказаться интернета на телефоне, чтобы скачать «Помощник ОСАГО» или чтобы воспользоваться им, если оно уже установлено.

Некоторые люди вообще далеки от использования приложений или даже не имеют гаджетов, на которые их можно устанавливать. Возможно, кому-то просто не захочется заниматься урегулированием онлайн.

В итоге есть два кейса, которые, на мой взгляд, важно учесть для максимального охвата страхователей по всей России, — говорит Пётр Шкуматов.

Для качественного функционирования системы важно учитывать все составляющие, ведь именно такой подход даст наиболее лучший результат:

Продолжать совершенствование приложения «Помощник ОСАГО», чтобы аварии можно было оформлять даже офлайн. Необходимо обеспечить офлайн сохранение данных и возможность их передачи, когда интернет появится на мобильном устройстве. Помимо элементарного удобства для потребителей услуги, благодаря которому приложение будет использоваться активнее, так невиновная сторона получит уверенность, что виновник ДТП позже не станет вести себя непорядочно. Также важно разработать механизм некоей синхронизации между телефонами обоих участников аварии.

Страховые компании при продаже ОСАГО зачастую предлагают клиенту скачать свое собственное мобильное приложение. В нем у человека хранится вся важная информация: страховые полисы, контакты, переписка с тех. поддержкой. Такие приложения большинство пользователей устанавливает по вполне понятным причинам. Поэтому, важным шагом станет разработка SDK модуля, которую сейчас ведут в Российском Союзе Автостраховщиков. Благодаря ему функционал «Помощника ОСАГО» можно будет интегрировать в приложения страховых компаний.

Сегодня цифровые платформы и инструменты, конечно, покрывают довольно большое количество кейсов, но далеко не все. Пока гражданам без смартфонов действительно проще вызвать сотрудников полиции на место ДТП. У них просто нет других опций, чтобы разрешить ситуацию безопасно для себя.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».