Эксперт: риэлторы постепенно перейдут в режим работы онлайн

Риелторский бизнес может перейти в режим работы онлайн через несколько лет. Такой формат деятельности, однако, не затронет просмотр недвижимости, поскольку клиенты всегда хотят оценивать объекты «вживую». Как пояснил руководитель компании недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в ходе онлайн-конференции Бизнес-клуба риелторов (БКР), из-за ограничений в связи с коронавирусом многие агентства уже трансформировались для работы в новом режиме (о том, как проводятся дистанционные сделки в Севастополе — здесь). И хотя в большинстве регионов риелторы восстановили полноценную деятельность, некоторые процессы так и остались дистанционными. Например, заключение договора и оплата услуг.

Через 3–5 лет все банковские дела точно переведут в онлайн-формат. Будет развиваться сервис по регистрации онлайн-сделок. Сейчас в некоторых регионах вот что происходит: кто-то предоставляет электронную регистрацию, предлагая агентству платить за услугу клиенту. На это соглашаются многие агентства. Так же будет происходить и с другими сервисами: кто не будет развивать их сам — станут покупать у компаний-разработчиков, — цитирует GiperNN Ильдара Хусаинова.



Предпосылки к дистанционной работе агентств недвижимости создают смежные с ними компании. К слову, это агрегаторы, онлайн-юридические компании, организации по электронной регистрации, маркетинговые агентства.

При этом, считает Ильдар Хусаинов, возрастет роль риелтора: компании, где работают профессионалы, укрепят свои позиции на рынке. Потому что при выборе квартиры — будь это новостройка или загородная недвижимость — всегда нужен помощник. Цена его услуг в нашей стране сравнительно дешевая, особенно по сравнению с Америкой, где суммарная комиссия при заключении сделки иногда достигает 9% от стоимости объекта.

Важной составляющей успешного риелторского бизнеса также является сервис. В частности, необходимо по возможности сокращать время клиента на всех этапах покупки — от размещения объекта недвижимости до сделки. Руководитель компании «Этажи» отметил, что, когда в его компании квартира выставляется на продажу, 60% документов запрашивается с продавца сразу же. Точно так же поступают и в других крупных агентствах. Однако превосходный сервис выражается и в других не менее важных деталях.

Многие риелторы из нашей и других крупных компаний могут встретить в 2 часа ночи клиента с поезда и в 6 часов утра — с самолета. Это говорит о степени клиентоориентированной модели бизнеса и правильно выстроенной системе ценностей. В сервисе надо улучшаться — это будет тренд 2020-х годов, который станет набирать обороты. Сейчас также пошло новое поколение агентств, которые сами заказывают прозвон клиентов с опросом, что нужно улучшить в работе компании, — подчеркнул Ильдар Хусаинов.

Источник: GiperNN

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.