Эксперт: рост автокредитования в октябре сменился на спад

Банки в октябре предоставили населению 65 тыс. кредитов на покупку автомобилей – это на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, а также на 6% меньше, чем в октябре прошлого года, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Каждый предыдущий месяц 2021 года превышал по количеству выданных автокредитов показатель аналогичного месяца 2020 года, за исключением июля, когда выдачи сократились на 3%. Таким образом, в октябре было второе и самое крупное сокращение автокредитования в годовом выражении, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Среди 30 регионов, в которых заемщики взяли наибольшее количество автокредитов, почти в половине наблюдался рост кредитов на покупку машины в годовом выражении, в том числе на 17% в Алтайском крае, на 21% в Иркутской области и на 26% в Краснодарском крае, но в большинстве был спад: на 22% в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области, на 23% в Удмуртии и на 25% в Самарской области. В Москве был небольшой рост на 1%, а в Санкт-Петербурге – спад на 9%.

Из-за дефицита новых автомобилей октябрь стал худшим месяцем в истории по продажам легковых автомобилей в Европе, а в России авторынок снижается четвертый месяц подряд, но для автокредитования этот год был удачным: за первые 10 месяцев года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, и почти столько же, сколько за весь 2019 год. Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих вы себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам октября 2021 года ОКБ хранит информацию о 515 млн кредитах и займах.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и ucbreport.ru