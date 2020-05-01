Эксперт: треть россиян уедет из городов в сельскую местность

От четверти до трети жителей России вскоре могут переехать жить в сельскую местность. Такой прогноз для «РГ» сделала директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова.

Из городов в сельскую местность в ближайшем будущем могут перебраться 25-30% граждан России, — полагает эксперт. — С развитием онлайн-технологий, телемедицины, электронной школы у многих реализуется давняя мечта: получать зарплату в Москве, а тратить ее в провинции. Удаленная работа открывает такую возможность. А выбраться в город, чтобы сходить в театр или музей, раз в месяц всегда можно.

До сих пор у жизни в городе было четыре главных преимущества: разнообразная и доходная работа, хорошее образование для детей, относительно высокий уровень медицины и доступ к культурной инфраструктуре. Теперь их перевесил один фактор — уязвимость перед массовыми заболеваниями. При этом горожане продолжат удаленно трудиться по своим профессиям и принесут с собой в село привычки к кофейням, фитнес-клубам и другим, прежде невиданным здесь сервисам и услугам.

Взгляд из-за рубежа

Исход?

Навряд ли случится массовый исход из больших городов. Но они станут более гигиеничными. Мы научимся наконец носить маски в общественных местах, если болеем или сами рискуем заболеть, что уже в течение последних лет стало нормой в странах Восточной Азии. Кроме того, пандемия определенно ускорит цифровую революцию, — отмечает экономист, советник генерального секретаря ООН по целям устойчивого развития Джеффри Сакс.

