Эксперт: уровень одобрения заявок на ипотечные каникулы составляет 80%

Российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) на 343 млрд рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

К сегодняшнему дню было подано почти 94 тыс. заявок от малого и среднего бизнеса, из них 20 тыс. — после 22 апреля. Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75-77%, при этом мы видим, что банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать поступающие заявления. Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей, — цитирует Эльвиру Набиуллину Интерфакс-Недвижимость .

По словам эксперта, российские граждане подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию, прирост с 22 апреля составил примерно 400 тыс.

Самый высокий уровень одобрения заявок на «кредитные каникулы» по закону — по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%, — сообщила глава ЦБ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что уровень удовлетворения заявок на кредитные каникулы от физлиц по ипотеке составляет 91,2%.

Как сообщалось, 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул. Позже правительство РФ приняло решение увеличить максимальный размер кредита, который может подпасть под кредитные каникулы, учтя, в том числе, стоимость жилья в разных регионах. Для всех субъектов лимит был повышен с 1,5 до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — до 3 млн рублей, для Москвы — до 4,5 млн рублей.

Источник: Интерфакс-Недвижимость