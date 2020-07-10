Экспертное мнение: водители хотят видеть ОСАГО прикреплённым к конкретному человеку

На днях представители Банка России заявили о возможности расширения тарифного коридора ОСАГО. Благодаря этому страховые компании смогут назначать более низкий и высокий тарифы для аккуратных водителей и нарушителей ПДД соответственно.

Это заявление представителей ЦБ – именно то, чего все мы так давно ждали. В первую очередь это важно для добропорядочных автомобилистов. На самом деле, когда примерно полтора года назад зашла речь о реформе системы ОСАГО, автоматически всплыло много вопросов. Однако пожелания большинства водителей были однозначными. Все водители хотели бы видеть полис ОСАГО прикреплённым не к автомобилю, а к конкретному человеку с его плюсами и минусами, возрастом, биографией, авто историей, манерой вождения и так далее. Это было достаточно просто отследить по результатам многочисленных опросов общественного мнения, — отмечает автоэксперт, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игорь Моржаретто.

Понятно, говорит специалист, что люди, которые аккуратно ведут себя за рулем и хорошо водят автомобиль, не попадают в аварии и не нарушают правил дорожного движения, хотели бы платить меньше и считают справедливым, что для них обязательная страховка должна стоить дешевле:

Безусловно, этого надо достигать за счет проблемных автолюбителей, которые агрессивно ведут себя на дороге и провоцируют опасные ситуации, нарушают ПДД, раз за разом попадают в аварии и так далее. Если в ближайшее время появится понятная и продуманная схема при помощи, которой страховщики смогут высчитывать новую, более справедливую стоимость ОСАГО, то водители без сомнений позитивно воспримут эту перемену. Повторюсь, все добропорядочные водители давным-давно очень ждут этого шага.

Первый этап реформы успешно прошел больше года назад. Опыт, считает Игорь Моржаретто, был положительным и показал, что направление выбрано правильно:

Даже небольшие корректировки в системе подсчета коэффициента возраста и стажа уже привели к снижению стоимости страховки. Многие водители это почувствовали при оформлении нового полиса. Теперь все они с нетерпением ожидают появления новых более личностных коэффициентов, ведь так ОСАГО станет ещё более доступным.

Уменьшится ли благодаря новой схеме количество автомобилистов без полиса ОСАГО на дорогах?

На текущий момент времени ситуация на российских дорогах неутешительна. По данным движения «Синие ведерки», эксперты которого входят в состав рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», только в Москве 20% водителей ездят без полиса ОСАГО.

Я боюсь, что эти 20% автомобилистов без обязательного полиса как раз и являются теми, кто не очень хорошо водит машину, часто нарушает ПДД, провоцирует аварийные ситуации и становится их участником. На самом деле в систему ОСАГО надо внести достаточно много корректировок. В числе прочего необходимо ужесточить наказания для водителей, которые предпочитают обходится без покупки полиса. Они забывают или не хотят помнить, что наличие обязательной страховки — не блажь. Ни один гражданин РФ не имеет права водить автомобиль без ОСАГО вне зависимости от своих желаний. Это наша всеобщая обязанность и залог безопасности на дорогах. Государство обязало своих граждан так поступать, чтобы обезопасить их. Почему одни могут позволять себе нарушать закон, а другие страдают из-за этого? К сожалению, все мы знаем достаточно много историй, в том числе с участием наших знакомых, которые попадали в ДТП по вине автомобилистов без оформленного полиса. Потом этим пострадавшим приходится достаточно долго и с большими трудностями добиваться справедливого возмещения ущерба, — подчёркивает эксперт.

В составе рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» — общественники, журналисты и юристы. В первую очередь, утверждает Игорь Моржаретто, все они стоят на защите автомобилистов:

Когда мы поднимали вопрос об увеличении штрафов и введении дополнительных мер обеспечения в виде эвакуации автомобиля для тех, кто ездит без полиса ОСАГО, практически единогласно все проголосовали за увеличение штрафов. По моему мнению, размер единоразового штрафа должен быть не меньше стоимости полиса ОСАГО или равным ей. Например, сейчас у нас средняя стоимость полиса 5 300 рублей. Значит, штраф тоже должен быть равен минимум 5 000 тысячам рублей.

Изменения должны вступить в силу уже с сентября.



Лично я не вижу поводов ждать больше необходимого. Например, 23 августа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики начнут считать стоимость полиса по-новому. Если к этому времени будет готова вся нормативная база, то уже с сентября страховые компании смогут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО по новым правилам. Совершенно точно не следует откладывать это все на потом, ожидать удобного момента. Однако повторюсь, для этого должна быть готова нормативная база и будут проинформированы и проинструктированы все представители страховых компаний. Возможно, есть смысл в организации мастер-классов для представителей страхового бизнеса. А компании в свою очередь могут проводить занятия для агентов, чтобы научить их работе в новой системе. Это поможет избежать лишних проблем и ускорит работу. Важный момент – все компании должны единовременно следовать нововведениям, — цитирует Игоря Моржаретто пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

