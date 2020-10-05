Эксперты: борьба с мошенничеством в ОСАГО приносит плоды в ЮФО

Краснодарский край официально покинул «красную зону» рейтинга недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ, подготовленного Банком России. Всего за год благодаря продуктивной работе краевой администрации и страхового сообщества Кубань переместилась в «жёлтую зону».

Частота страховых случаев снизилась на 5,4%. К сожалению, положительная динамика в борьбе с мошенничеством по ОСАГО в Южном федеральном округе (ЮФО) ещё не стабильна. За 1 полугодие 2020 правоохранители в ЮФО получили от страховщиков 1190 заявлений о страховом мошенничестве на сумму ущерба 622 740 847 рублей. По заявлениям возбуждено 132 уголовных дела. По 385 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела, а по 722 нет принятого решения, — отмечают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Эксперт в сфере страховой безопасности Межрегионального правового центра Дмитрий Кондратьев предполагает, что столь низкие показатели можно объяснять в том числе пандемией Covid-19:

2020 год официально прошел под флагом Covid-19 и сопутствующих карантинных мер. Большинство положительных и отрицательных показателей взаимосвязаны со специфичностью прошедших месяцев. Зачастую у правоохранителей просто не было возможности связаться со свидетелями и подозреваемыми, которые оказывались недоступны даже для проведения предварительного опроса. Люди пережидали самоизоляцию на дачах или в других городах. Правоохранительным органам, проведя некие проверки, приходилось выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшей перспективе, это можно будет оспорить через прокуратуру с требованием возобновления разбирательств.

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) практически во всех субъектах ЮФО оценочные показатели по признакам мошенничества превышают средние показатели по РФ. За 1 квартал 2020 года средняя выплата по ОСАГО на Кубани выше на 68%, чем в среднем по РФ. Во всем ЮФО показатель превышен на 10 – 45% относительно средних показателей других округов. Хотя за 2019 год в ЮФО зарегистрировано более 7 млн транспортных средств, оформлено всего лишь 4,2 млн договоров ОСАГО. Кубань продолжает находится вблизи границ «красной» зоны.

Мы должны учитывать, что Кубань долгое время находилась в «красной» зоне рейтинга токсичности ОСАГО и на восстановление региону потребуется время. Хотя ситуация значительно улучшилась благодаря администрации Краснодарского края и работе страховщиков, борьба должна продолжаться, — уверен Дмитрий Кондратьев.

Всего за истекший скользящий год* в «красной» зоне находятся восемь субъектов РФ. Среди них Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Приморский край.

Кубань вырвалась из «красной» зоны благодаря краевой администрации в связке со страховщиками, которые навели относительный порядок в данной сфере. Однако, это по большей части русскоязычный регион, где национально-клановые образования не играют ведущую роль. Решить проблему Северного Кавказа намного сложнее. Участники мошеннических схем, принадлежа разным сферам и структурам, могут оказаться друг другу троюродными, а то и родными братьями. Есть больше возможностей для сговора, что трудно представить, например, на севере страны. Присутствие целых 6 субъектов Северо-Кавказского Федерального округа в «красной» зоне объясняется именно этим, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Негативный вклад в сборы страховых премий в этих субъектах РФ из «красной» зоны вырос с 5,9 до 6,3%, суммарно составив 3,1% российского рынка ОСАГО.

Сегодня в «красной» зоне действительно в основном находятся регионы Северного Кавказа. Ситуация осложнена тем, что они являются дотационными и рабочих мест в них не так уж много. Все та же пандемия Covid-19 обострила экономическую ситуацию, негативно повлияв на местный бизнес, а значит и на простых работников. Оставшись без рабочих мест и зарплат люди вынуждено искали иные возможности для заработка. Среди местных оказались те, кто решился на некие противоправные действия, что отразилось и в сфере ОСАГО, — констатирует Дмитрий Кондратьев.

Вблизи «красной» зоны продолжают оставаться Ставропольский край, Севастополь, Волгоградская область, Забайкальский край, Республика Хакасия, Астраханская область, Челябинская область, Нижегородская область, Республика Тыва, Новосибирская и Ростовская области. Улучшение ситуации наблюдается Москве, Ивановской и Ульяновской областях – они переместились из «желтой» зоны в «зелёную».