Эксперты: будущее городов за продуманной и функциональной архитектурой

Ещё совсем недавно большинство городов постсоветского пространства были похожи друг на друга. Уехав из Москвы в Питер (в Ленинград точнее) — помните киношную классику жанра? — можно было оказаться на улице с аналогичным адресом, в доме по виду и форме «один в один, как сотни таких же», и в комнате с безликой стандартной мебелью.

Хорошо ли это было? Данность, которую обсуждать, наверное, смысла и нет. Тем более, с «высоты» дня сегодняшнего, когда города расстраиваются буквально на глазах. И архитекторы в этом плане безапелляционны: считают, что будущее за продуманной архитектурой, уникальными проектами, максимально функциональными и «заточенными» под комфортное пребывание в них людей. Будь-то жилые строения, или же бизнес-здания.

Казахстан, кстати, в плане «архитектуры будущего» фору даёт многим. Практически все его крупные города сегодня «обрастают» по-настоящему современными комплексами, которые по сути своей отвечают всем актуальным требованиям: от использования при строительстве высококачественных и экологичных материалов до инфраструктуры со статусом «есть всё, что необходимо здесь и сейчас».

Примеры? Проекты Архитектурного бюро INK Architects ink-a.com. Жилые комплексы, офисные здания, отели — на счету специалистов компании — не единичные проекты. За годы работы архитекторами спроектировано более 6 миллионов квадратных метров (!) жилых и коммерческих площадей.

Ещё одна тенденция, говорят специалисты, в соответствии с которой города будущего будут расти: архитекторы уверены — в проектировании отталкиваться нужно не от «хотелок» специалистов и их «я — творец, я так вижу». Главное то, как видят свои дома их потенциальные новосёлы.

Хотя, конечно, и обязательный минимум тоже есть, потому как продиктован временем:

парковки, детские и спортивные площадки,

придомовые скверики,

удобная среда для людей с ограниченными физическими возможностями,

площадки предоставления бытовых услуг (магазинчики, салоны, локальные детские сады и т.д.).

Не получится ли, что такое настойчивое стремление к функциональности снова лишит города индивидуальности — ведь «выдумывать велосипед», рождая всё новые уникальные идеи «по форме и сути» в архитектуре едва ли возможно? Нет, уверены специалисты. По той простой причине, что простор для действий подсказывают сами города — своей историей, традициями, устоями, привычками жителей и т.д.