Эксперты: для борьбы с мошенничеством по ОСАГО важно повышать юридическую грамотность

Эксперты из сферы обязательной автогражданки отмечают важность инициатив по борьбе с мошенничеством по ОСАГО, в том числе законодательных. Однако, уверено большинство специалистов, также важно поднимать юридическую и финансовую грамотность населения.

Простой запрет перепродажи права на возмещение ущерба в ДТП не решит всех проблем. Недобросовестные «автоюристы» могут начать использовать более сложные схемы для достижения нужного им результата. Поэтому, если водитель хочет по тем или иным причинам заключить договор цессии, он должен внимательно прочитать документ, оценить и взвесить риски, возложенные на него третьей стороной, — отмечают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Использование договора цессии продолжает быть излюбленной схемой мошенников, специализирующихся на сфере ОСАГО. Большинство автолюбителей подписывают подобные документы, не задумываясь о возможных рисках и, соответственно, не разбираясь в сути договора. Почему заключая договор цессии, посредник представляет в суде интересы водителя, получает вместо него некие средства, но не несет персональную ответственность после?

Депутат Государственной Думы Алексей Изотов:

Для принятия взвешенных решений необходимо знать детали проблем, возникающих в связи с переуступкой прав требования по страховому возмещению. Действительно ли в этом случае возникает обязанность по уплате налогов у тех, кто свои права на доход передал? Возможно при запрете договора цессии так называемые недобросовестные «автоюристы» прибегнут к институту доверенности. Начнут ли тогда граждане читать документы, прежде чем подписать их?

Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов:

У страховых юристов есть три основных формы работы: договор цессии, оплата ведения процесса в виде процента от суммы иска (реже — гонорар успеха) и фиксированная ставка. В случае запрета первой из них, взаимодействие юристов с пострадавшими вероятно будет строиться по второму типу. Если допустить, что существенная часть мошеннических выплат осуществляется при посредничестве коррумпированных судебных органов, запрет цессии не сможет решить проблему полностью. Чтобы обеспечить получение средств водителем в короткий срок, вероятно, будет задействован механизм микрокредитования. Пострадавший получит те же или даже меньшие, за счёт более сложной схемы, деньги по кредитному договору, заключённому одновременно с договором на представление интересов в суде. Для пострадавших это, скорее всего, приведёт даже к ухудшению условий получения средств. Для деятельности мошенников использование механизма цессии не является обязательным.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева:

Чтобы не страдали потребители и страховщики, на наш взгляд, важно максимально облегчить и ускорить процесс получения выплат по страховому случаю. Граждане продают право требования недобросовестным «автоюристам» потому что те оказываются на месте ДТП, порой, раньше сотрудников ДПС, работают с «клиентом» и обещают выгодные условия, играя на отсутствии опыта и страхах. Кто-то живёт в сельской местности, и ездить в отделение страховой за решением проблемы приходится по сотне километров. Нужна всесторонняя работа с гражданами, включая информирование об особенностях договора по ОСАГО, при заключении его со страховой компанией и повышение финансовой грамотности страхователей.

Если же автолюбитель будет знать обо всех рисках, прочитает договор и все равно согласится за 60 тысяч рублей перепродать свое право требования, значит он заведомо согласен с тем, что после недобросовестный «автоюрист» заработает в суде, скажем, 150 тысяч рублей, а сам водитель после будет «отвечать» перед страховой компанией и налоговой службой.

Алексей Изотов, депутат Государственной Думы:

Возможно, решением выступит радикальное облегчение процедуры урегулирования убытка страховщиком. Тогда у граждан попросту не возникнет желания пользоваться услугами посредников, как легальных, так и не очень. Удобнее всего решать вопросы при возникновении страхового случая было бы онлайн. Конечно, тут также нужны законодательные изменения. Если участники ДТП смогут оформлять все необходимые документы сразу на месте ДТП или непосредственно после этого из дома, так будут подорваны экономические основы работы недобросовестных «автоюристов».

Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков»:

Нельзя не упомянуть о коррупционной составляющей в судах. Таких массовых взыскателей со «связями» и фамилии судей, выносящих в их пользу решения, что называется «пачками», страховщики знают поимённо. Поэтому, на наш взгляд, страховой рынок может направить свои усилия на привлечение к ответственности ангажированных судей и самих недобросовестных «автоюристов» за ангажирование судей по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Как только станет очевидна неотвратимость и строгость наказания по таким деяниям, количество недобросовестных практик значительно сократится.

Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России:

Именно внедрение механизмов быстрого и справедливого урегулирования страховых случаев сделает деятельность недобросовестных «автоюристов» (в форме цессии или любой другой) невостребованной со стороны страхователей. В России есть легендарные регионы, где суды штампуют решения в пользу мошенников и против страховщиков с поистине впечатляющей скоростью. Ещё недавно к таким регионам относился Краснодарский край, хотя сейчас ситуацию удается регулировать.

Количество граждан пострадавших от действий недобросовестных «автоюристов» давно исчисляется тысячами. Предложение депутатов Госдумы от «Единой России» о запрете перепродавать возмещение ущерба в ДТП – ответ на многочисленные обращения, автовладельцев из Краснодарского края, пострадавших от махинаций «недобросовестных» автоюристов.

Законотворцы стремятся исправить ситуацию и обезопасить российских водителей. Ситуация с мошенничеством стоит остро не только на Кубани, недавно вышедшей из «красной» зоны рейтинга недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ, но и на Северном Кавказе, регионы которого «лидируют» в печальном рейтинге, — подчёркивают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

