Эксперты: езда без ОСАГО должна вести к неотвратимым последствиям

Одной из самых больших опасностей для автовладельцев являются люди, садящиеся за руль и участвующие в дорожном движении, не имея действующего полиса ОСАГО, — уверен президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышев. К сожалению, так поступает достаточно большое количество российских водителей: они ездят без полисов не из-за слишком большой стоимости ОСАГО, а попросту не видят надобности нести ответственность перед другими гражданами, тем более, наказание за правонарушение довольно незначительное.

Сегодня фактический штраф за отсутствие ОСАГО равен 400 рублей, а вот средняя стоимость полиса равна 5 497 рублей. Естественно, людям кажется выгоднее заплатить штраф. Человек считает, если он сейчас застрахует ОСАГО, а его 10 раз остановит инспектор ДПС, даже тогда полис не окупится сполна, — цитирует Максима Едрышева пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». — Только 10 раз никто никого не останавливает, максимум 1 раз в год. Иногда сотрудники ГАИ вовсе не проверяют фактическое наличие страховки, полагаясь на слова автомобилистов. Пока у нас не будет неотвратимого наказания для нарушителей, а именно машины без ОСАГО не начнут отлавливать с помощью автоматических камер и штрафовать не раз в год, ничего не изменится.

В свою очередь руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что подобное нововведение может способствовать росту количества конфликтных ситуаций. Также штрафы за езду без ОСАГО с камер могут приходить автомобилистам оптом вместе с другими штрафами за нарушение ПДД, что не слишком удобно. Эксперт считает, что водителей беcполисников нужно делить на две категории: злостных нарушителей и забывчивых граждан, которые просто не обновили страховку вовремя.

Для камер же все равны, поэтому я все же оставил бы функцию выявления бесполисников на инспекторах ГИБДД. Для первого нарушения за год можно сохранить максимальный штраф в 800 рублей или ограничиваться вынесением предупреждения. Наказанием за повторное нарушение должен стать запрет на эксплуатацию транспортного средства и лишение водителя свидетельства о регистрации машины до момента приобретения ОСАГО. Это стало бы наиболее оптимальным механизмом контроля за соблюдением гражданами правила обязательного страхования ответственности, — подчеркивает Петр Шкуматов.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что согласно Закону «Об ОСАГО», автовладелец отвечает за жизнь и здоровье, как других автомобилистов, так и лиц, не застраховавших свою ответственность. Участие в дорожном движении без наличия действительного полиса ОСАГО является нарушением законодательства Российской Федерации.