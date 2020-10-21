Эксперты: коллекторам запретили выбивать долги по ЖКХ

Важные разъяснения для тех, кто погряз в долгах из-за пандемии коронавируса, дали ФССП и Минстрой. Чиновники рассказали, в каких случаях должника не имеют права беспокоить коллекторы.

Оба ведомства выпустили письма на тему просроченной задолженности. В ФССП за пояснениями обратились сами коллекторы. Взыскатели не понимают, как им выстраивать общение с должниками, решившими себя обанкротить без суда. Напомним, механизм внесудебного банкротства через МФЦ начал работать с 1 сентября. Мнение приставов оказалось неутешительными для тех, кто мечтает за один поход в центр госуслуг решить все свои финансовые проблемы. В письме ведомство подчеркивает, что звонить и встречаться с должником коллекторы имеют право до той минуты, пока бедолага не будет официально признан банкротом, а его долги подвергнутся реструктуризации, — отмечает «Московский комсомолец» .

Если же процедура «обнуления» долгов только запущена, а сам должник внесен в федеральный реестр сведений о банкротстве, донимать такого гражданина коллекторы имеют полное право. А вот доступ к долгам по ЖКХ для таких контор сильно ограничен. Об этом говорится в письме Минстроя.

Как поясняют чиновники, продавать коллекторам задолженность за газ, тепло и воду управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не должны. Правда, коммунальщики могут нанять профессиональных взыскателей долгов как агентов или своих представителей. В таком случае отвечать за все методы, которые коллектор применяет к должнику, будут сами управдомы. Минстрой отмечает, что такие правила введены для социальной защиты граждан. Если бы долги за ЖКУ можно было перепродать, хозяин квартиры или дома лишился бы возможности доказать в суде, что в квитанции ему насчитали лишнего.

Источник: Московский Комсомолец