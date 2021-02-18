Эксперты: комфортный уровень ставки по льготной ипотеке — 5-5,5%

Снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5–5,5%. Об этом заявили
Это предложение очень избирательно. Такая целевая льготная ипотека будет крайне востребована семьями с двумя детьми и более. Думаю, что ставка по ипотечному кредиту для такой категории заемщиков в рамках программы может составлять до 5%, и это очень хорошие условия, ― цитируют «Известия» президента ГК «Основа» Александра Ручьева.
Однако, говорит эксперт, на общую картину спроса такая программа не окажет существенного влияния, поскольку доля покупателей ипотечников с двумя детьми не такая высокая.
Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова также назвала комфортной ставку в районе 5–6%, но она напомнила, что для покупателя важен не только размер ставки, но ее стабильность на длительный период.
В свою очередь, управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский заявил, что в свете общего тренда на снижение ипотечных ставок ставка по семейной ипотеке также должна снижаться.
Накануне, напомним, Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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