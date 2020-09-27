Эксперты комментируют решение о постройке в Крыму предприятия по опреснению морской воды

На уходящей неделе Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о поручении Президента по постройке в Крыму предприятия по опреснению морской воды. Вероятно, оно будет построено в Николаевке, в 30 с небольшим километрах от Симферополя. Называется и расчетная мощность – до 40 тысяч кубометров воды в сутки. Ближайший по мощности и «соседству» опреснительный завод находится в Казахстане – 20 тысяч кубов. Крупнейший в мире опреснительный завод расположен в Сореке (Израиль). Его мощность — около 200 миллионов кубометров воды в год (свыше 500 тысяч кубов ежесуточно). Интернет запестрил комментариями.

Украинский сегмент экспертов (как профессиональных, так и диванных) настроен пессемистично. Как и в случае с Крымским мостом, все строится на доводах: «не построят никогда», «не хватит сил и денег», «завод сожжет все электричество на полуострове», «вода будет отвратительного качества». На щит поднято и мнение российского гидролога (он и по Крымскому мосту, кстати «пророчествовал») Юрия Медовара.

Такое есть в Израиле. Они опресняют воду Средиземного моря до кондиции питьевой – до уровня 0,6–0,7 грамма соли в кубическом дециметре, ее можно пить. У нас таких опреснителей нет. Когда до 2014 года Крым снабжался водой из Днепра, эта вода покрывала примерно 80% всех потребностей, 20% составляли воды Крымского полуострова. 80% воды, которую давал Северо-Крымский канал, составляло 1,5 кубокилометра. Это очень большой объем. Опреснителями такое количество компенсировать невозможно. Кроме того, все эти системы опреснения очень энергоемкие, – отметил Медовар.

По его словам, основные потребители воды – промышленность и сельское хозяйство. На питьевое снабжение отводится 15%. Если лишить двух основных потребителей воды, в Крыму будет решена проблема с водоснабжением населения и останется 5% на нужды военных.

Но не будет сельского хозяйства. Почва снова трансформируется в солончаки – так, как было до строительства Северо-Крымского канала, – заявил гидрогеолог.

По его мнению, бурение скважин также не решит проблему. Ну а «лучший ответ» он дал по электроэнергии:

Я боюсь, если включить все опреснительные установки, то не хватит. Понимаете, одно дело – поставить опреснитель у себя дома, а другое – опреснять в промышленных масштабах.

Авторитетно, ничего не скажешь…

Гидрологу ответили: Крыму вполне хватит электроэнергии на обеспечение работы опреснительных установок.

Действительно, опреснительные установки требуют достаточно большого количества энергии, но этот господин просто не знает, что у нас электроэнергии – с избытком, у нас построены две новейшие ПГУ ТЭС. Было бы неплохо, если бы человек читал и развивался, выяснял подробности о том, что комментирует, — прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. — У нас профицит электроэнергии и мы бы даже могли поделиться с Украиной, будь у нас добрососедские отношения, поскольку известно, что у них с этим есть проблемы.

Шеремет напомнил, что на Украине часто заявляли, что проекты, реализуемые в Крыму – фикция. Но тут уж все просто: кто, в какой реальности живет…

Отметим, если уж Путин в России дает поручения, они исполняются. Всегда. Но не будем бежать впереди перевоза. По большому счету, крымским властям, Ростеху, министерствам и ведомства пока даны поручения «проработать вопрос» и «подать предложения». Срок – две недели. В октябре стает ясно: будут ли опреснять морскую воду в Крыму.