Эксперты об успехах и провалах жилищной политики Дмитрия Медведева на посту премьер-министра

15 января Правительство РФ ушло в отставку. С 2012 года Кабинет министров возглавлял Дмитрий Медведев. На это время пришелся валютный кризис 2014-2015 годов, западные санкции, экономическая стагнация, запуск ряда крупных инфраструктурных проектов (Крымский мост, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года).

Доступная ипотека, обманутые дольщики, аварийное жилье и рекордные объемы строительства — итоги восьмилетней работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России подвели эксперты РБК-Недвижимость .

Аварийное жилье

Проблема аварийного жилья — одна из самых болезненных для федеральных и региональных властей. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2012–2017 годах таковыми были признаны дома общей площадью 10,9 млн кв. м, еще около 2,2 млн кв. м — в 2018 году. В Минстрое говорят об 1 млн россиян, проживающих в аварийных домах.

Задача, поставленная президентом перед правительством, — ежегодно расселять свыше 2 млн кв. м аварийного жилья к 2023 году. Для финансовой помощи субъектам и муниципалитетам в проведении капремонта домов и расселении аварийного жилья еще в 2007 году был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ. Начиная с 2013 года деньги из фонда направлялись также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Новая программа расселения аварийных жилых зданий стартовала в 2019 году и стала бессрочной. В нее попали здания, которые признали аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Теперь собственники квартир в аварийных домах могут самостоятельно их реконструировать или снести здание и на его месте построить новое. На период реконструкции владельцам аварийных квартир будет предоставляться временное жилье. Финансировать данную программу предполагается из средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет частных инвесторов. Роль агента кабмина по предоставлению социальных выплат переселенцам будет исполнять Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Минстрой планирует увеличить количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года. Так, до 1 сентября 2025 года власти рассчитывают переселить 670 тыс. человек из 11,98 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Ипотека

Средняя ставка по ипотеке на момент назначения Дмитрия Медведева премьер-министром составляла 12,16% (май 2012 года). В кризис 2015 года ставка выросла и вовсе до уровня 15–18% годовых и выше. Тогда, чтобы избежать массового банкротства застройщиков, правительству пришлось поддержать строительную отрасль. В марте 2015 года была принята программа субсидирования процентных ставок по ипотеке на приобретение жилья в новостройках до уровня не более 12% годовых. Программа поддержала как рынок ипотеки, так и жилищное строительство: в ее рамках было выдано 514 тыс. жилищных кредитов на сумму 929 млрд руб. — почти 40% всей выдачи ипотеки за период действия программы (март 2015 года — декабрь 2016 года).

Одной из важных проблем для заемщиков стала валютная ипотека. После резкого обвала курса рубля в конце 2014 года ипотечники не могли справляться с платежами по кредитам. Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам работала с апреля 2015-го по май 2017 года. Она предусматривала реструктуризацию проблемной ипотеки (в рублях и валюте) по ставке не выше 12% годовых, валютные заемщики могли перевести ее на рублевую ставку. На реализацию программы из бюджета выделили 4,5 млрд руб., потом дополнительно еще 2 млрд руб.

Стабильная тенденция к снижению ставок по ипотеке намечалась в конце 2016 года, в результате к ноябрю 2019-го она снизилась до 9,4%, что стало минимальным уровнем за последние два года. В 2019 году ставки практически достигли целевых показателей, установленных в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019 год, — 8,9%. Медведев положительно оценил ситуацию со ставками по ипотеке в стране.

Программы поддержки жилищного строительства

В 2014 году для стимулирования жилищного строительства была запущена программа «Жилье для российской семьи». В рамках данной программы планировалось обеспечить квартирами 1,5 млн семей и сократить стоимость 1 кв. м до 35 тыс. руб. Однако, по данным Счетной палаты, проект был реализован лишь на 3,3%, так как в связи с кризисом 2014 года средства программы ушли на государственное субсидирование ипотечных ставок, которые возросли до рекордного показателя.

В 2015 году была утверждена новая редакция федеральной программы «Жилище», направленная на обеспечение жильем до 2020 года 230 тыс. семей. Ее общий бюджет с учетом пяти подпрограмм на шесть лет (с 2015 по 2020 год) равен 692 млрд руб. Программа направлена на строительство и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в районах, застраиваемых жильем экономического класса, а также обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Одной из мер поддержки жилищного строительства в России стала программа «Дальневосточный гектар», которая была запущена в июне 2016 года. Она дает возможность гражданам России получить один бесплатный гектар государственной или муниципальной земли в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, на Дальнем Востоке была запущена льготная ипотека под 2%.

Медведев также курировал все национальные проекты, в том числе «Жилье и городская среда», который был сформирован в рамках майских указов Путина 2018 года. Согласно документу, к 2024 году ежегодный объем жилищного строительства в стране должен достигать 120 млн кв. м. По результатам его реализации планируется улучшать жилищные условия порядка 5 млн семей в год.

В 2018 году также была запущена программа субсидирования кредитов на покупку деревянных домов. Однако она не пользовалась популярностью, ее доработали и перезапустили в 2019 году. Теперь до конца 2020 года кредит на деревянный дом можно взять по ставке 5% годовых.

Еще одна форма господдержки, которая действовала при Медведеве, — материнский капитал. Он представляет собой специальный сертификат о гарантированной выплате определенной денежной суммы. Семья имеет право получить маткапитал при рождении или усыновлении второго, третьего ребенка и последующих детей. Потратить полученные деньги можно на оплату ипотечного займа, строительство дома, выплату пая в жилищно-строительном кооперативе или на ремонт имеющегося жилья.

В ноябре 2019 года кабмин одобрил законопроект о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Накануне президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, увеличив его до 466,6 тыс. руб. Сумма маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб.

Банкротства застройщиков

На посту главы кабмина Дмитрий Медведев столкнулся с одной из значимых социально-экономических проблем — массовое банкротство застройщиков и рост числа обманутых дольщиков. Это были последствия мирового экономического кризиса 2008 года. В результате, по данным Минрегиона, на 2012 год в России насчитывалось около 80 тыс. обманутых дольщиков. Последовавший затем кризис 2014 года также привел к росту числа долгостроев и обманутых дольщиков.

Среди крупных банкротств девелоперов стоит вспомнить СУ-155 и Urban Group. Сложности у одного из крупнейших в России девелоперов возникли после кризиса 2014 года из-за падения спроса на жилье. В декабре 2015-го СУ-155 была передана на санацию банку «Российский капитал», в апреле 2016-го застройщика признали банкротом, а в декабре 2017 года банк «Российский капитал» выкупил у структур девелоперской компании СУ-155, находящихся в стадии банкротства, договоры долевого участия (ДДУ) на общую сумму 11 млрд руб. У компании было 145 незавершенных жилых проектов в 14 регионах России. Urban Group обанкротилась в 2018 году. Аудит выявил нарушения в системе управления и нецелевое расходование денег соинвесторов строительства. Девелопер имел обязательства перед более чем 20 тыс. дольщиков примерно на 80 млрд руб.

Одним из последствий в том числе этих крупных банкротств стало ужесточение закона 214-ФЗ «О долевом строительстве…» в плане контроля над застройщиками, впоследствии переход на проектное финансирование через банковское кредитование девелоперов. В будущем это должно исключить возможность появления обманутых дольщиков и надежнее защитить покупателей новостроек. В октябре 2017 года был создан Фонд защиты прав дольщиков, который должен заниматься проблемными проектами. Тем не менее на ноябрь 2019 года, по словам Мутко, в России насчитывалось порядка 1,7 тыс. строящихся домов, которые находились на стадии банкротства.

Объемы строительства

Объем ввода жилья по итогам 2012 года составил 65,7 млн кв. м, что на 6% превышает показатель 2011-го — 62,2 «квадратов». В 2013-м было возведено на 7% больше жилых зданий — 70,5 млн кв. м, в 2014-м данный показатель увеличился на 19% — до 84,3 млн кв. м, а в 2015-м — на 1%, составив рекордные 85,3 млн кв. м.

Позднее объемы начали падать: в 2016 году объемы строительства снизились на 6% — до 80,2 млн «квадратов», в 2017-м — на 1% (78,6 млн кв. м), в 2017-м — на 5% (78,6 млн кв. м).

В 2018 году объемы жилищного строительства продолжили падать — было введено 75,3 млн «квадратов», это на 3,7% меньше, чем годом ранее. По итогам 2019 года в России зафиксирован рост — было построено 80 млн кв. м жилой недвижимости.