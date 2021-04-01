Эксперты: ОСАГО будет развиваться, но симбиоз с каско грозит хаосом

Эксперты называют 2020 год переломным для обязательной автогражданки, благодаря вступлению в силу поправок к закону об ОСАГО 24 августа, которые дали страховщикам возможность формировать индивидуальные тарифы для водителей. По мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, появившаяся 17 лет назад система, прошла долгий путь трансформаций и, наконец, заработала в полной мере. Всего за последние 2 года в сообществе автомобилистов «Синие Ведерки», где находится более 300 тысяч участников, при огромном потоке сообщений, опубликованы всего 4 текста с жалобой на ОСАГО. Для сравнения с 2013 по 2015 годы пользователи ежедневно публиковали несколько негативных сообщений. ОСАГО было одной из основных проблем и тем для публикаций.

Если представить обязательное страхование в виде пирамиды Маслоу, сегодня страховщикам удалось удовлетворить базовый уровень потребностей страхователей и люди вспомнили о других потребностях. Поняв, что ОСАГО может быть лучше, они начали высказывать предложения, чего бы им хотелось получить от обязательной автогражданки. Естественно, с точки зрения потребителя, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».



По данным опроса с участием 1000 водителей, который провела рабочая группа «Защита прав автомобилистов» на тему дальнейшего реформирование ОСАГО, более 75% автомобилистов желают видеть ОСАГО гибким и настраиваемым продуктом, чтобы каждый страхователь мог подобрать наиболее актуальные опции и лимиты возмещения. Другими словами, людям хочется не монолитного ОСАГО, а полис с базовым набором услуг и дополнительными опциями на выбор.

А вот мнения респондентов касательно вопроса, что должно страховать ОСАГО: свое имущество или ответственность перед чужим, разделились поровну. Получается, каждый второй страхователь хочет включить в страховку элементы имущественного страхования. Граждане не понимают, почему ОСАГО не может покрывать расходы на ремонт автомобиля из-за упавшей с крыши сосульки или плохо сделанной дороги, – поясняет Пётр Шкуматов. – Факт о том, что ОСАГО является страхованием их собственной ответственности перед другими участниками дорожного движения водители, понимают, но не принимают. Сразу 100% опрошенных готовы платить за дополнительные опции по рыночной цене. Из них 88% готовы к некоторому повышению стоимости полиса, взамен на увеличение размера выплат по страховым случаям.

Оперируя этими данными, казалось бы, страховщики могут развивать ОСАГО, добавляя в него элементы имущественного страхования, поскольку сами водители готовы приобретать гибкий и настраиваемый продукт. Однако ситуация выглядит просто лишь на первый взгляд.

Заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов отмечает, что обязательная автогражданка будет постепенно развиваться, но поскольку ОСАГО это страхование ответственности водителя, важно понимать – мы страхуем ответственность водителя на дороге.

Понятно, что ОСАГО – обязательный вид страхования и сегодня некая доля населения воспринимает его, как дополнительный налог. Однако просто так брать и делать дополнительные опции, из-за которых повысится страховая премия, достаточно сложно. Есть страхование ответственности, а есть страхование имущества – каско. Логично развивать ОСАГО в направлениях, не противоречащих его сути. Просто взять и слить это в один вид страхования, назвав его каким-то симбиозом, тоже нельзя, поскольку пропадает цель самого вида страхования. Например, чтобы защитить автомобили страхователей от падающих сосулек и плохих дорог, коммунальные и дорожные службы могут страховать свою ответственность перед автомобилистами. Именно таким образом поступают в Европе и вполне логично следовать их примеру, а не заставлять водителей платить за полисы больше, необдуманно смешивая априори разные виды страхования, что может лишь навредить, вызвав некий хаос, – говорит Сергей Ефремов. Да, ряд компаний сегодня предлагают страхователям возможность отдельно приобрести ОСАГО и ДСАГО, являющееся добровольным расширением гражданской ответственности. Однако ряд компаний страхуют по ДСАГО только в том случае, если у водителя есть каско – имущественное страхование автомобилей от ущерба, хищения или угона, не включающее страхование ответственности перед третьими лицами. Почему такое происходит? Стоимость ДСАГО не может быть высокой – автомобилисты не будут приобретать полисы, если она не будет в пределах разумного, так же, как и стоимость ОСАГО.