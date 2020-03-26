Эксперты: Правительство должно подумать об освобождении россиян от оплаты ЖКХ на время карантина

Правительство может субсидировать тарифы ЖКХ для населения на время карантина из-за распространения коронавируса, при этом помощь должна быть адресной, сообщила
Я убеждена, что людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в данных обстоятельствах, государство обязано помочь. В том числе, может быть применена мера по освобождению от оплаты ЖКХ, но я за адресность этой поддержки. У нас есть проблемы с социальной помощью при оплате ЖКХ именно из-за низкой адресности, — цитирует Интерфакс-Недвижимость Светлану Разворотневу.
По словам специалистов, эта мера должна быть направлена, в первую очередь, на людей, у которых снизился доход или они лишились работы из-за карантинных мер.
Вторая задача, которая у нас стоит на долгосрочный период, — необходимо сделать максимально простым и быстрым сбор документов для подтверждение этого статуса. Потому что сейчас часть денег, которые выделяются, в том числе, на субсидии по ЖКХ, возвращается обратно в бюджет, поскольку людям сложно собрать справки, или, например, доехать до населенного пункта, где принимаются эти документы, — подчеркнула Светлана Разворотнева.
Она добавила, что в России необходимо перестроить эту систему и сделать возможным сбор необходимых документов онлайн.
Сейчас действительно есть повод начать настраивать адресную программу поддержки, работающую автоматически. Хотя этот процесс не быстрый, — заключила эксперт.
Другие представители экспертного сообщества сочли идею популистской.
Директор по тарифам Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова:
- Относительно данной инициативы, могу сказать лишь, что это чистой воды популизм. Экономика и так находится в трудной ситуации, зачем же ослаблять ее еще больше и предлагать столь непродуманные меры? К тому же, данное предложение ничем не поможет людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Те, кто болеет, и так могут воспользоваться существующими отсрочками. Тем, кто потеряет работу, нужно предлагать меры общей поддержки, экономически эффективные. Мы за помощь людям, но она нужна реальная.
Основатель ЛИГА ЖКХ Илья Сотонин:
- Реально освободить людей от оплаты коммунальных ресурсов можно только там, где поставщики тепла, воды или света — МУПы. Если это частные компании, то депутатам заодно нужно ответить на вопрос, из каких денег платить зарплату сотрудникам этих предприятий. Что касается управляющих компаний и их услуг по уборке, техническому обслуживанию инженерки, лифтов, всему, что нужно для нормальной жизнедеятельности дома: если не ответить на вопрос, откуда им брать деньги, если жители перестанут платить, мы рискуем остаться без дворников, уборщиков, сантехников, электриков и с неработающими лифтами. Все эти люди вряд ли согласятся работать бесплатно. В условиях возможного карантина, когда все будут сидеть по домам, это ни к чему хорошему не приведет.
Управляющей компании ЖК «Москвичка» Вадим Антонов:
- Мы понимаем ситуацию, сложившуюся сейчас в стране, и поддерживаем инициативу освобождения людей от уплаты услуг ЖКХ на время карантина. Однако, необходимо понимать, что сейчас большинство жителей многоквартирных домов перешли на удаленный режим работы, в связи с чем объем выполняемых услуг работников эксплуатирующих компаний и потребляемых ресурсов увеличился в разы. Поэтому, для того чтобы эффективно реализовать данную инициативу, необходимо также избрать способы компенсации затрат ресурсоснабжающим организациям (энергия, вода, тепло) и эксплуатирующим компаниям со стороны государства.
По словам эксперта сферы ЖКХ Александра Костюкова, стоит напомнить, что ЖКХ испытывает огромное недофинансирование из-за имеющейся задолженности за предоставленные услуги, которое уже сейчас, без влияния вируса, негативно сказались на качестве жилищно-коммунальных услуг:
В случае приостановки платежей за жилищно-коммунальные услуги в первую очередь пострадают работники жилищных организаций, которые не получат зарплату. Ситуация усугубится невозможностью закупки обслуживающими организациями необходимых материалов и дезинфицирующих средств. Попросту их не на что будет купить. То есть озвученное депутатами предложение может привести к приостановке необходимых мероприятий, что приведет к еще большей проблеме.
В пресс-службе Минстроя пока не комментируют предложение о возможности освобождения россиян от отплаты ЖКХ.
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