Эксперты: Правительство должно подумать об освобождении россиян от оплаты ЖКХ на время карантина

Правительство может субсидировать тарифы ЖКХ для населения на время карантина из-за распространения коронавируса, при этом помощь должна быть адресной, сообщила «Интерфаксу» директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение с просьбой освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

Я убеждена, что людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в данных обстоятельствах, государство обязано помочь. В том числе, может быть применена мера по освобождению от оплаты ЖКХ, но я за адресность этой поддержки. У нас есть проблемы с социальной помощью при оплате ЖКХ именно из-за низкой адресности, — цитирует Интерфакс-Недвижимость Светлану Разворотневу.

По словам специалистов, эта мера должна быть направлена, в первую очередь, на людей, у которых снизился доход или они лишились работы из-за карантинных мер.

Вторая задача, которая у нас стоит на долгосрочный период, — необходимо сделать максимально простым и быстрым сбор документов для подтверждение этого статуса. Потому что сейчас часть денег, которые выделяются, в том числе, на субсидии по ЖКХ, возвращается обратно в бюджет, поскольку людям сложно собрать справки, или, например, доехать до населенного пункта, где принимаются эти документы, — подчеркнула Светлана Разворотнева.

Она добавила, что в России необходимо перестроить эту систему и сделать возможным сбор необходимых документов онлайн.

Сейчас действительно есть повод начать настраивать адресную программу поддержки, работающую автоматически. Хотя этот процесс не быстрый, — заключила эксперт.

Другие представители экспертного сообщества сочли идею популистской.

Директор по тарифам Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова:

Относительно данной инициативы, могу сказать лишь, что это чистой воды популизм. Экономика и так находится в трудной ситуации, зачем же ослаблять ее еще больше и предлагать столь непродуманные меры? К тому же, данное предложение ничем не поможет людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Те, кто болеет, и так могут воспользоваться существующими отсрочками. Тем, кто потеряет работу, нужно предлагать меры общей поддержки, экономически эффективные. Мы за помощь людям, но она нужна реальная.

Основатель ЛИГА ЖКХ Илья Сотонин:

Реально освободить людей от оплаты коммунальных ресурсов можно только там, где поставщики тепла, воды или света — МУПы. Если это частные компании, то депутатам заодно нужно ответить на вопрос, из каких денег платить зарплату сотрудникам этих предприятий. Что касается управляющих компаний и их услуг по уборке, техническому обслуживанию инженерки, лифтов, всему, что нужно для нормальной жизнедеятельности дома: если не ответить на вопрос, откуда им брать деньги, если жители перестанут платить, мы рискуем остаться без дворников, уборщиков, сантехников, электриков и с неработающими лифтами. Все эти люди вряд ли согласятся работать бесплатно. В условиях возможного карантина, когда все будут сидеть по домам, это ни к чему хорошему не приведет.

Управляющей компании ЖК «Москвичка» Вадим Антонов:

Мы понимаем ситуацию, сложившуюся сейчас в стране, и поддерживаем инициативу освобождения людей от уплаты услуг ЖКХ на время карантина. Однако, необходимо понимать, что сейчас большинство жителей многоквартирных домов перешли на удаленный режим работы, в связи с чем объем выполняемых услуг работников эксплуатирующих компаний и потребляемых ресурсов увеличился в разы. Поэтому, для того чтобы эффективно реализовать данную инициативу, необходимо также избрать способы компенсации затрат ресурсоснабжающим организациям (энергия, вода, тепло) и эксплуатирующим компаниям со стороны государства.

По словам эксперта сферы ЖКХ Александра Костюкова, стоит напомнить, что ЖКХ испытывает огромное недофинансирование из-за имеющейся задолженности за предоставленные услуги, которое уже сейчас, без влияния вируса, негативно сказались на качестве жилищно-коммунальных услуг:

В случае приостановки платежей за жилищно-коммунальные услуги в первую очередь пострадают работники жилищных организаций, которые не получат зарплату. Ситуация усугубится невозможностью закупки обслуживающими организациями необходимых материалов и дезинфицирующих средств. Попросту их не на что будет купить. То есть озвученное депутатами предложение может привести к приостановке необходимых мероприятий, что приведет к еще большей проблеме.

В пресс-службе Минстроя пока не комментируют предложение о возможности освобождения россиян от отплаты ЖКХ.