Эксперты: расширение программы материнского капитала повысит спрос на жильё

ДОМ.РФ Расширение программы материнского капитала, заявили эксперты финансового института развития в жилищной среде, создаст дополнительный спрос на ещё 6 млн кв.м жилья в год:

В аналитическом центре ДОМ.РФ полагают, что такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 млн российских семей.

В среду, напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена, как минимум, на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом маткапитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка, сумма выплаты составит 466 тыс. 617 рублей. Кроме того, Путин предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

Как отметили в ДОМ.РФ, в результате недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья.

По мнению аналитиков, увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к тому, что жилье станет более доступным, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства.

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