Эксперты советуют вернуться к теме переброски в Крым воды из реки Кубань

Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной думе Роман Зыков предложил не сбрасывать со счетов вариант переброски в Крым воды из реки Кубань.

Проект, назовем его условно «Восточный канал», весьма амбициозный и нестандартный, но требует изучения и детальной проработки. В случае его реализации, он может стать альтернативой Северо-Крымскому каналу, перекрытому Украиной. Его суть: строительство трубопровода от реки Кубань по дну Азовского моря в Крым. Проект может стать историческим, как и Крымский мост. Важно исключить потери воды при транспортировке. Сейчас они составляют до 60%. Вода просто «теряется» и не доходит до конечного потребителя. Необходима реконструкция водопроводов. Здесь примечателен опыт Санкт-Петербурга. Речь идет о принятии регионального технического регламента, по которому все материалы при реализации проектов по водоснабжению должны соответствовать определенному качеству и нормативам, чтобы на выходе не получить новый водовод из дешевых китайских труб, которые вскорости дадут течь, — сказал эксперт.

По его словам, ситуация с нехваткой воды в Крыму достаточно острая, поэтому нужно проработать и просчитать любые возможные, даже, на первый взгляд, фантастические варианты.

Проблемы с водой в Крыму большие. Помимо уже предпринятых шагов, нужны новые, самые смелые и, на первый взгляд, рискованные решения, – подчеркнул Зыков.

Напомним, первым о такой масштабной переброске воды в Крым заговорил Анатолий Вассерман.

Проект всерьез никто не прорабатывал, так как сразу было сказано: «дорого». Второй причиной стало жаркое лето и обмеление самой реки Кубань.

Переброска воды из Краснодарского края на Крымский полуостров, который остро ощущает ее дефицит, маловероятна, поскольку жители юга материковой части России сами страдают из-за засухи, однако просчитать проект стоит, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, сообщает «Интерфакс» .

Мы эту тему неоднократно обсуждали, кроме того, я дважды выезжал на Кубань и консультировался со специалистами, там очень четкая позиция: «Крымчане, обращайтесь к Днепру или к Дону. Кубани нам с большим трудом пока еще хватает». И Тамань, и прилегающая к Краснодару часть нуждаются в пресной воде и думают на перспективу, как ее сохранить, аккумулировать, — сказал Тарасенко.

Он назвал проект «перспективным, но маловероятным».

Член президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета федерации РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ресурсов, президент «Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области» Светлана Гафарова заявила, что к вопросу нужно подходить комплексно: с одной стороны — оценить проект с экономической точки зрения (во сколько он обойдется), с другой — подсчитать запасы воды.

Как сообщалось, Росводресурсы считают, что переброска воды на Крымский полуостров с материковой части РФ — Краснодарского края или Ростовской области, — очень дорогостоящие проекты, к тому же, в этих регионах, как и в Крыму, наблюдается маловодие.

Правительство РФ представило в прошлом месяце комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд. рублей.