Эксперты: спрос на новостройки на фоне роста цен может снизиться

Повышение цен на жилье на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и исчерпание предложения от застройщиков может привести к дальнейшему снижению спроса на новостройки, считают опрошенные «Интерфаксом» эксперты рынка. В среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за роста цен на первичном рынке, который опережает инфляцию и рост доходов населения, в России может произойти снижение доступности жилья. Набиуллина также призвала к своевременному завершению программы льготной ипотеки, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке.

На сегодняшний момент ситуация такова, что действительно, по многим объектам из-за изменения стоимости для покупателя выгода от ипотечной ставки практически нивелирована. В таких условиях, с учетом отсутствия положительной динамики в реальных располагаемых доходах населения, не приходится рассчитывать на сохранение набранных темпов продаж по льготной ипотеке. Скорее всего, спрос будет замедляться, — отмечает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Он отметил, что снижение спроса будет способствовать возвращению рынка жилья к балансу и стабилизации цен. По его словам, нынешнее повышение цен на новостройки действительно несет риски по снижению доступности жилья для россиян.

В настоящее время переключившийся спрос на новостройки из-за разницы в ставках по ипотеке на «вторичку» и первичку, может привести к тому, что наиболее ликвидные объекты раскуплены. Как следствие мы видим рост цен на 15-20% по отдельным локациям, — говорит эксперт.

В некоторых проектах рост цен на квартиры уже нивелировал выгоду от низкой ипотечной ставки, отмечает совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

По факту, низкая ставка не увеличила доступность жилья в перспективе, а вызвала обратный эффект. Если цены продолжат расти, данная ситуация будет только усугубляться.

В связи со снижением доступности новостроек россияне могут переориентироваться на покупку вторичного жилья, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Потенциальные покупатели недвижимости переориентируются на рынок вторичного жилья, где за этот же период цены выросли меньше — на 8,61%, что частично компенсирует более высокие ипотечные ставки на готовое жильё.

Риски для застройщиков

Однако завершение программы льготной ипотеки приведет к резкому падению числа сделок с новостройками и, как следствие, активности в строительстве, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Поскольку платежеспособный спрос в стране малый, исчезновение доступных кредитов приведет к резкому падению числа сделок и, как следствие, активности в строительстве. Это крайне нежелательно в условиях кризиса, когда в целом экономика стагнирует.

Она считает, что программу субсидирования ипотеки нужно продолжать, но необходимо ограничивать рост цен на жилье, к примеру, предоставляя застройщикам льготные кредиты с обязательством сохранять доступный уровень цен.

Льготная ипотека также создала задел для нового строительства жилья на долгосрочную перспективу, считают в компании «Этажи».

В условиях пандемии и низкого спроса без таких мер мы могли бы столкнуться в долгосрочной перспективе с более существенным и сложным периодом дефицита предложения, поскольку при низком спросе часть застройщиков бы сократило свои планы по вводу, другая могла и вовсе уйти с рынка. В этом случае рост цены в долгосрочной перспективе мог быть ещё более резким, — отмечают эксперты.

Продление программы льготного кредитования до 1 июля 2021 года даст возможность девелоперам запустить достаточное количество новых проектов, чтобы рынок пришел к балансу с точки зрения соотношения спроса и предложения, что в конечном итоге стабилизирует цены, подчеркнули в РАСК.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Источник: Интерфакс-Недвижимость