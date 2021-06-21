Эксперты: водители давно ждали «развода» ОСАГО и техосмотра

22 августа вступит в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра и получение диагностической карты для заключения договора ОСАГО, который в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов уверен, что большинство российских автовладельцев давным-давно ждали подобного решения от российских законотворцев, а значит оно является совершенно правильным:

Техосмотр, который на деле проводится лишь для получения соответствующей бумаги, во все времена был скорее профанацией, и от его систематического реформирования с ужесточением прохождения процедуры, ситуация никак не поменялась. Владельцы автомобилей, которые проходят регламентное техобслуживание на дилерских или авторизованных станциях своих марок, не должны ещё и посещать некие конторы, имеющие право найти недостатки и отказать в выдаче бумажки о техосмотре, но не имеющие возможности эти недостатки исправить. На мой взгляд проведение техосмотра именно проверяющими организациями, не имеющими возможность исправлять найденные недостатки на месте не имеет смысла, но стимулирует коррупцию.

Что касается влияния законопроекта на рынок автогражданки, то сих пор техосмотр и диагностическая карта были просто дополнением к полису ОСАГО, немного обременительным, но не составляющим большой проблемы для автовладельцев, в периоды, когда ТО можно было пройти без километровых очередей. Для рынка автогражданки эффект от устранения этого обременения будет положительным, ведь гражданам не придется совершать лишних действий перед покупкой полиса, но не столь заметным, поскольку рынок автогражданки сегодня в достаточной мере стабилизировался, а граждане понимают важность приобретения полисов обязательной автогражданки.

Теперь для многих актуальным стал вопрос, как же все-таки контролировать прохождение водителями техосмотра, если диагностическую карту больше не нужно получать для оформления ОСАГО. Конечно, в первую очередь можно подумать о введении штрафов. Однако на мой взгляд, штрафы за отсутствие ТО не помогут ничему, если сама система техосмотра останется такой же однобокой и порочной, какой она была до сих пор.

Право на выдачу талона техосмотра должно быть, во-первых, без дополнительных условий и сертификации передано всем дилерским и авторизованным сервисам, так, чтобы они выдавали его всем водителям, прошедшим регулярное техобслуживание. Во-вторых, те станции, которые проводят ТО, должны иметь техническую возможность и обязанность устранять найденные недостатки на месте. Для этого, в первую очередь, перечень этих недостатков должен быть сведён к разумному минимуму того, что реально влияет на безопасность движения. Хотя, лучше не давать право на вмешательство в конструкцию автомобилей людям, не имеющим соответствующей квалификации и авторизации автопроизводителей, так что единственным местом, где может быть проведён техосмотр и выдана диагностическая карта, должны быть СТО.

И все же, не перестанут ли водители проходить техосмотр после отвязки ОСАГО от ТО? Посмотрим правде в глаза – водители в большинстве своём и не проходили техосмотр, даже когда он был привязан к ОСАГО. Главная причина состоит именно в том, что прохождение техосмотра никак не влияло на техническое состояние автомобиля, потому что эта процедура ограничивалась собственно «осмотром» и не предполагала исправление найденных недостатков. Ничего принципиально не изменится и после развязки двух процедур, если только не связать техосмотр с реальным техническим обслуживанием автомобиля на СТО и не обязать операторов ТО исправлять найденные недостатки, что я и рекомендую сделать.

Учитывая перечень «недостатков», которые, согласно нынешнему регламенту, служат основанием для отказа в выдаче диагностической карты (некоторые из которых просто физически не могут стать причиной ДТП), а также состояние самой индустрии техосмотра, отсутствие диагностической карты может вообще ничего не говорить о техническом состоянии автомобиля. Необходимо сначала обеспечить ситуацию, при которой техосмотр будет приносить пользу, т.е. действительно способствовать улучшению технического состояния автомобилей, а потом уже вводить санкции за его отсутствие.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»