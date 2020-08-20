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Выдачи автокредитов в июле восстановились до докризисного уровня
иллюстрация: yandex.net

Эксперты: выдачи автокредитов в июле восстановились до докризисного уровня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:43 20.08.2020

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле 2020 года банки выдали 70 тысяч автокредитов – на 18% больше, чем в июне 2020 года, и на 2% больше, чем в июле 2019 года.

Объем предоставленных средств составил 58,4 млрд руб., что на 23% больше, чем в июне, и на 3% больше, чем в прошлом году. Выдачи автокредитов по итогам 7 месяцев текущего года сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Полная стоимость кредита (ПСК), в отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании хотя и находится на низком уровне (14,2% годовых), не является рекордно низкой. На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком – во второй половине 2017 года. Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного  падения в карантинные месяцы и составил около 840 тыс. руб. При этом его размер все еще ниже, чем в первом квартале 2020 года.

Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы. Автосалоны в Москве, где были самые жесткие карантинные ограничения, заработали лишь с июня, но удовлетворить отложенный спрос полностью за месяц не смогли из-за отсутствия автомобилей на складах в достаточном количестве. Таким образом, июльский рост автокредитования во многом связан с продолжающейся реализацией отложенного спроса, — подчёркивает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдачи автокредитов в июле 2020 года

период

2016

2017

2018

2019

2020

к предыдущему месяцу 2020 г.

к аналогичному месяцу 2019 г.

количество кредитов, тыс. шт.

январь

17

26

37

38

44

-35%

16%

февраль

24

33

42

43

50

13%

16%

март

29

48

56

61

68

36%

12%

апрель

38

46

63

67

14

-80%

-79%

май

31

48

58

57

30

116%

-47%

июнь

34

48

50

55

59

97%

7%

июль

33

51

56

68

70

18%

2%

объем кредитов, млрд руб.

январь

11,4

17,9

26,7

31,3

38,9

-40%

24%

февраль

16,5

23,8

30,7

36,6

43,8

13%

20%

март

19,4

34,1

40,3

47,6

61,8

41%

30%

апрель

22,1

31,8

44,6

54,0

11,0

-82%

-80%

май

20,5

33,4

43,0

46,3

23,4

112%

-49%

июнь

22,7

35,1

39,8

46,6

47,4

102%

2%

июль

22,5

36,3

44,2

56,6

58,4

23%

3%

период

2016

2017

2018

2019

2020

средняя сумма, тыс. руб.

январь

674

691

720

816

874

февраль

684

711

731

852

875

март

659

712

715

784

909

апрель

579

698

710

806

797

май

658

696

743

813

784

июнь

675

730

793

845

804

июль

689

706

786

828

837

средний срок, месяцев

январь

34

35

38

45

48

февраль

34

35

39

45

49

март

34

35

39

43

47

апрель

34

35

39

44

48

май

35

35

40

44

49

июнь

35

35

44

46

47

июль

36

35

44

44

49

средняя ПСК, % годовых

январь

15,9

15,4

16,4

15,2

14,5

февраль

15,6

15,1

15,8

15,0

14,6

март

15,6

14,8

15,6

14,8

14,1

май

16,8

15,0

15,2

14,9

14,8

апрель

16,5

14,8

15,4

15,1

14,8

июнь

16,0

14,2

15,1

15,0

14,2

июль

15,5

14,0

15,2

14,8

14,2

 

Эксперты: выдачи автокредитов в июле восстановились до докризисного уровня

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