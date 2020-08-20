Эксперты: выдачи автокредитов в июле восстановились до докризисного уровня

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле 2020 года банки выдали 70 тысяч автокредитов – на 18% больше, чем в июне 2020 года, и на 2% больше, чем в июле 2019 года.

Объем предоставленных средств составил 58,4 млрд руб., что на 23% больше, чем в июне, и на 3% больше, чем в прошлом году. Выдачи автокредитов по итогам 7 месяцев текущего года сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Полная стоимость кредита (ПСК), в отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании хотя и находится на низком уровне (14,2% годовых), не является рекордно низкой. На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком – во второй половине 2017 года. Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного падения в карантинные месяцы и составил около 840 тыс. руб. При этом его размер все еще ниже, чем в первом квартале 2020 года.

Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы. Автосалоны в Москве, где были самые жесткие карантинные ограничения, заработали лишь с июня, но удовлетворить отложенный спрос полностью за месяц не смогли из-за отсутствия автомобилей на складах в достаточном количестве. Таким образом, июльский рост автокредитования во многом связан с продолжающейся реализацией отложенного спроса, — подчёркивает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдачи автокредитов в июле 2020 года

период 2016 2017 2018 2019 2020 к предыдущему месяцу 2020 г. к аналогичному месяцу 2019 г. количество кредитов, тыс. шт. январь 17 26 37 38 44 -35% 16% февраль 24 33 42 43 50 13% 16% март 29 48 56 61 68 36% 12% апрель 38 46 63 67 14 -80% -79% май 31 48 58 57 30 116% -47% июнь 34 48 50 55 59 97% 7% июль 33 51 56 68 70 18% 2% объем кредитов, млрд руб. январь 11,4 17,9 26,7 31,3 38,9 -40% 24% февраль 16,5 23,8 30,7 36,6 43,8 13% 20% март 19,4 34,1 40,3 47,6 61,8 41% 30% апрель 22,1 31,8 44,6 54,0 11,0 -82% -80% май 20,5 33,4 43,0 46,3 23,4 112% -49% июнь 22,7 35,1 39,8 46,6 47,4 102% 2% июль 22,5 36,3 44,2 56,6 58,4 23% 3%

период 2016 2017 2018 2019 2020 средняя сумма, тыс. руб. январь 674 691 720 816 874 февраль 684 711 731 852 875 март 659 712 715 784 909 апрель 579 698 710 806 797 май 658 696 743 813 784 июнь 675 730 793 845 804 июль 689 706 786 828 837 средний срок, месяцев январь 34 35 38 45 48 февраль 34 35 39 45 49 март 34 35 39 43 47 апрель 34 35 39 44 48 май 35 35 40 44 49 июнь 35 35 44 46 47 июль 36 35 44 44 49 средняя ПСК, % годовых январь 15,9 15,4 16,4 15,2 14,5 февраль 15,6 15,1 15,8 15,0 14,6 март 15,6 14,8 15,6 14,8 14,1 май 16,8 15,0 15,2 14,9 14,8 апрель 16,5 14,8 15,4 15,1 14,8 июнь 16,0 14,2 15,1 15,0 14,2 июль 15,5 14,0 15,2 14,8 14,2