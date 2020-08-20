Эксперты: выдачи автокредитов в июле восстановились до докризисного уровня

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле 2020 года банки выдали 70 тысяч автокредитов – на 18% больше, чем в июне 2020 года, и на 2% больше, чем в июле 2019 года.
Объем предоставленных средств составил 58,4 млрд руб., что на 23% больше, чем в июне, и на 3% больше, чем в прошлом году. Выдачи автокредитов по итогам 7 месяцев текущего года сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечают в пресс-службе ОКБ.
Полная стоимость кредита (ПСК), в отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании хотя и находится на низком уровне (14,2% годовых), не является рекордно низкой. На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком – во второй половине 2017 года. Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного падения в карантинные месяцы и составил около 840 тыс. руб. При этом его размер все еще ниже, чем в первом квартале 2020 года.
Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы. Автосалоны в Москве, где были самые жесткие карантинные ограничения, заработали лишь с июня, но удовлетворить отложенный спрос полностью за месяц не смогли из-за отсутствия автомобилей на складах в достаточном количестве. Таким образом, июльский рост автокредитования во многом связан с продолжающейся реализацией отложенного спроса, — подчёркивает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Выдачи автокредитов в июле 2020 года
период
2016
2017
2018
2019
2020
к предыдущему месяцу 2020 г.
к аналогичному месяцу 2019 г.
количество кредитов, тыс. шт.
|январь
17
26
37
38
44
-35%
16%
|февраль
24
33
42
43
50
13%
16%
|март
29
48
56
61
68
36%
12%
|апрель
38
46
63
67
14
-80%
-79%
|май
31
48
58
57
30
116%
-47%
|июнь
34
48
50
55
59
97%
7%
|июль
33
51
56
68
70
18%
2%
объем кредитов, млрд руб.
|январь
11,4
17,9
26,7
31,3
38,9
-40%
24%
|февраль
16,5
23,8
30,7
36,6
43,8
13%
20%
|март
19,4
34,1
40,3
47,6
61,8
41%
30%
|апрель
22,1
31,8
44,6
54,0
11,0
-82%
-80%
|май
20,5
33,4
43,0
46,3
23,4
112%
-49%
|июнь
22,7
35,1
39,8
46,6
47,4
102%
2%
|июль
22,5
36,3
44,2
56,6
58,4
23%
3%
период
2016
2017
2018
2019
2020
средняя сумма, тыс. руб.
|январь
674
691
720
816
874
|февраль
684
711
731
852
875
|март
659
712
715
784
909
|апрель
579
698
710
806
797
|май
658
696
743
813
784
|июнь
675
730
793
845
804
|июль
689
706
786
828
837
средний срок, месяцев
|январь
34
35
38
45
48
|февраль
34
35
39
45
49
|март
34
35
39
43
47
|апрель
34
35
39
44
48
|май
35
35
40
44
49
|июнь
35
35
44
46
47
|июль
36
35
44
44
49
средняя ПСК, % годовых
|январь
15,9
15,4
16,4
15,2
14,5
|февраль
15,6
15,1
15,8
15,0
14,6
|март
15,6
14,8
15,6
14,8
14,1
|май
16,8
15,0
15,2
14,9
14,8
|апрель
16,5
14,8
15,4
15,1
14,8
|июнь
16,0
14,2
15,1
15,0
14,2
|июль
15,5
14,0
15,2
14,8
14,2
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